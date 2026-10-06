LIVE UPDATE
Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία – Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες

Εντυπωσιακό βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που δελφίνια εκτοξεύονται 3 μέτρα στον αέρα

Μια ομάδα παρατηρητών φαλαινών από την Newport Coastal Adventure στα ανοιχτά της ακτής του Orange County βίωσε μια μοναδική στιγμή, βλέποντας δύο δελφίνια να εκτοξεύονται εντυπωσιακά ψηλά στον αέρα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

δελφίνια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ομάδα παρατηρητών φαλαινών έζησε μία μοναδική στιγμή στα ανοιχτά της ακτής του Orange County, όταν είδε δύο δελφίνια να εκτοξεύονται ψηλά στον αέρα.
  • Σε ανάρτηση που έγινε viral, φαίνονται τα δύο δελφίνια να εκτοξεύονται παιχνιδιάρικα στον αέρα πολλές φορές, εντυπωσιάζοντας με το πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν, παρά το μέγεθός τους που φτάνει τα 3 μέτρα και τα 450 κιλά.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και να σχολιάζουν χιουμοριστικά: «Κοιτάξτε πόσο καλά περνάνε! Χαρά!!!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια ομάδα παρατηρητών φαλαινών που επέβαιναν σε σκάφος της Newport Coastal Adventure στα ανοιχτά της ακτής του Orange County έζησε μία μοναδική στιγμή το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν είδε δύο δελφίνια να εκτοξεύονται ψηλά στον αέρα.

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που έγινε viral φαίνονται τα δύο δελφίνια να εκτοξεύονται παιχνιδιάρικα στον αέρα πολλές φορές με εντυπωσιακό τρόπο.

«Αυτά τα ζώα πετάγονται πολύ ψηλά, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορούν να φτάσουν τα 3 σε μήκος και να ζυγίζουν πάνω από 450 κιλά», αναφέρει η ανάρτηση.

«Ακόμα και τα δελφίνια τρελαίνονται με αυτόν τον καύσωνα», σχολίασε χιουμοριστικά ένας χρήστης. «Κοιτάξτε πόσο καλά περνάνε! Χαρά!!!», έγραψε ένας άλλος χρήστης. «Τόσο έξυπνα! Μας δείχνουν σε εμάς τους ανθρώπους τι μπορούν να κάνουν», είπε ένας τρίτος χρήστης.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Erica Page (@planetwhale)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ