Εντυπωσιακό βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που δελφίνια εκτοξεύονται 3 μέτρα στον αέρα

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Μια ομάδα παρατηρητών φαλαινών που επέβαιναν σε σκάφος της Newport Coastal Adventure στα ανοιχτά της ακτής του Orange County έζησε μία μοναδική στιγμή το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν είδε δύο δελφίνια να εκτοξεύονται ψηλά στον αέρα.

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που έγινε viral φαίνονται τα δύο δελφίνια να εκτοξεύονται παιχνιδιάρικα στον αέρα πολλές φορές με εντυπωσιακό τρόπο.

«Αυτά τα ζώα πετάγονται πολύ ψηλά, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορούν να φτάσουν τα 3 σε μήκος και να ζυγίζουν πάνω από 450 κιλά», αναφέρει η ανάρτηση.

«Ακόμα και τα δελφίνια τρελαίνονται με αυτόν τον καύσωνα», σχολίασε χιουμοριστικά ένας χρήστης. «Κοιτάξτε πόσο καλά περνάνε! Χαρά!!!», έγραψε ένας άλλος χρήστης. «Τόσο έξυπνα! Μας δείχνουν σε εμάς τους ανθρώπους τι μπορούν να κάνουν», είπε ένας τρίτος χρήστης.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο