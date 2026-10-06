Το αρχαιοελληνικό παράδοξο που «ξεκλειδώνει» το μυστήριο της κατάστασης του Σύμπαντος

Είναι δυνατόν η μοίρα ολόκληρου του Σύμπαντος να βρίσκεται «παγιδευμένη» εξαιτίας ενός κανόνα που περιέγραψαν πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι χιλιάδες χρόνια πριν;

Μια πρωτοποριακή θεωρία στον τομέα της κβαντικής φυσικής έρχεται να ταράξει τα νερά της επιστημονικής κοινότητας, προτείνοντας ότι ο κόσμος μας ίσως είναι εγκλωβισμένος σε μια «λάθος» κατάσταση. Μια ομάδα φυσικών από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ εισάγει την ανατρεπτική έννοια του «κοσμικού lockdown».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα κβαντικό πεδίο μπορεί να «κλειδώσει» οριστικά στη μορφή που έχει σήμερα, ακόμα κι αν υπάρχει μια άλλη κατάσταση, πολύ χαμηλότερης ενέργειας, στην οποία θα έπρεπε κανονικά να μεταπηδήσει.

Η αιτία; Το ίδιο το περιβάλλον του πεδίου λειτουργεί ως τροχοπέδη, εμποδίζοντας κάθε αλλαγή. Αυτός ο κοσμολογικός εγκλωβισμός φέρνει στο φως ένα συναρπαστικό παράδοξο από την αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι οι απαντήσεις για το μέλλον του χωροχρόνου ίσως κρύβονται στις ρίζες της ανθρώπινης σκέψης.

Φυσικοί στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ προτείνουν ότι ένα κβαντικό πεδίο μπορεί να “κλειδώσει” σε οποιαδήποτε κατάσταση σταθεροποιηθεί, ακόμη και όταν υπάρχει μια κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας, επειδή το περιβάλλον του το εμποδίζει να αλλάξει. Ονομάζουν αυτή την ιδέα “κοσμικό lockdown” (κοσμικό εγκλεισμό), και θυμίζει ένα παράδοξο από την αρχαία Ελλάδα.

Οι φυσικοί θέτουν ένα άβολο ερώτημα εδώ και δεκαετίες. Εάν το σύμπαν είναι δομημένο από αόρατα πεδία, γιατί το καθένα από αυτά κατέληξε στην κατάσταση στην οποία το βρίσκουμε σήμερα και όχι σε κάποια άλλη; Μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, σε συνεργασία με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο των Συρακουσών και την École Normale Supérieure στο Παρίσι, προσφέρει τώρα ένα μέρος της απάντησης.

Η μελέτη τους δημοσιεύεται στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 του περιοδικού Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Η ιδέα, την οποία ονομάζουν κοσμικό lockdown (κοσμικό εγκλεισμό), είναι ότι το περιβάλλον μπορεί να αφήσει ένα πεδίο παγιδευμένο στην κατάσταση που επέλεξε, ακόμη και όταν είναι διαθέσιμη μια άλλη κατάσταση με λιγότερη ενέργεια.

Η αόρατη αρχιτεκτονική του Κόσμου: Τα πεδία που διοικούν το Σύμπαν

Για να παρακολουθήσουμε αυτό το επιχείρημα, χρειαζόμαστε πρώτα μια ιδέα που έρχεται σε αντίθεση με τη διαίσθησή μας. Στην κβαντική φυσική, τα κβαντικά πεδία είναι αόρατες οντότητες που εκτείνονται σε ολόκληρο το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου του φαινομενικά άδειου χώρου ανάμεσα στα αστέρια. Αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως σωματίδια είναι, στην πραγματικότητα, δονήσεις μέσα σε αυτά τα πεδία.

Φανταστείτε μια ήρεμη λίμνη. Το νερό βρίσκεται εκεί ακόμα και όταν τίποτα δεν το ταράζει, και μια πέτρα που πέφτει δημιουργεί έναν συγκεκριμένο κυματισμό. Ένα ηλεκτρόνιο ή ένα φωτόνιο είναι κάτι αντίστοιχο: ένας κυματισμός μέσα στο δικό του πεδίο.

Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το πεδίο Χιγκς (Higgs), το οποίο συμβάλλει στο να αποκτούν τα σωματίδια τη μάζα τους. Το πιο εμφανές ίχνος του, το μποζόνιο Χιγκς, ανιχνεύθηκε στο CERN, στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων -έναν δακτύλιο περιφέρειας περίπου 27 χιλιομέτρων κοντά στη Γενεύη.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε στις 4 Ιουλίου 2012. Έκτοτε, το πεδίο μετατράπηκε από θεωρητική πρόταση σε ένα επιβεβαιωμένο κομμάτι του Καθιερωμένου Προτύπου (Standard Model), της θεωρίας δηλαδή που περιγράφει τα γνωστά σωματίδια και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν.

Μια βασική αμφιβολία παραμένει, ωστόσο. Οι φυσικοί αναρωτιούνται εδώ και καιρό γιατί ορισμένα πεδία σταθεροποιούνται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση αντί για κάποια άλλη, καθώς και αν κάποιο από αυτά θα μπορούσε μια μέρα να μεταπηδήσει σε μια διαφορετική κατάσταση, με δραματικές συνέπειες για το σύμπαν. Αυτή η μελέτη προσεγγίζει το συγκεκριμένο ερώτημα χωρίς να ισχυρίζεται ότι το επιλύει οριστικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η παγίδα του “ψευδούς κενού” και η απειλή για τη σταθερότητα του Σύμπαντος

Στη φυσική, το κενό δεν ταυτίζεται με το “τίποτα”. Ο Ντέιβιντ Γουάντς (David Wands), καθηγητής κοσμολογίας στο Ινστιτούτο Κοσμολογίας και Βαρύτητας στο Πόρτσμουθ, το έθεσε ως εξής στο δελτίο τύπου του πανεπιστημίου: στην κοσμολογία, το κενό είναι η κατάσταση στην οποία ένα πεδίο βρίσκεται στο ελάχιστο της ενέργειάς του, πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου ενέργεια.

Το αληθές κενό είναι το χαμηλότερο δυνατό ελάχιστο. Μπορούν επίσης να υπάρξουν και άλλα, πιο ρηχά ελάχιστα, τα οποία οι φυσικοί ονομάζουν ψευδή κενά. Η συνήθης αναπαράσταση μοιάζει με ένα τοπίο από κοιλάδες. Φανταστείτε μια πλαγιά λόφου με αρκετές γούβες και μια μπάλα να κυλάει προς τα κάτω. Η βαθύτερη γούβα, στο χαμηλότερο σημείο, είναι το αληθές κενό, ενώ οι υψηλότερες και πιο ρηχές είναι τα ψευδή κενά.

Μια μπάλα που σταματά σε μία από αυτές παραμένει εκεί, παρόλο που υπάρχει ένα καλύτερο σημείο πιο χαμηλά. Ένα πεδίο μπορεί να καταλήξει με τον ίδιο τρόπο, παγιδευμένο σε μια κατάσταση υψηλότερης ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει μια χαμηλότερη.

Η κβαντική φυσική προσθέτει μια αναπάντεχη τροπή, επειδή τα τοιχώματα ανάμεσα στις γούβες δεν είναι εντελώς συμπαγή. Ένα πεδίο μπορεί να τα διαπεράσει μέσω του φαινομένου της κβαντικής σήραγγας (quantum tunneling), σαν η μπάλα να βρέθηκε ξαφνικά στην επόμενη γούβα χωρίς να σκαρφαλώσει ποτέ την πλαγιά.

Οι πιθανότητες είναι συνήθως απειροελάχιστες. Οι εργασίες για το πώς θα μπορούσε να διασπαστεί ένα ψευδές κενό ξεκινούν από τον Σίντνεϊ Κόουλμαν (Sidney Coleman) και τον Κέρτις Κάλαν (Curtis Callan) το 1977.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) και ο Ίαν Μος (Ian Moss) υπολόγισαν πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό σε ένα διαστελλόμενο σύμπαν —ένα σενάριο το οποίο ο Γκρεγκ Καπλάνεκ (Greg Kaplanek) περιέγραψε ως το πιο κοντινό στη συγκεκριμένη μελέτη.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική περιέργεια του μαυροπίνακα. Σε ορισμένες εκδοχές του Καθιερωμένου Προτύπου, η τρέχουσα κατάσταση του πεδίου Χιγκς θα μπορούσε να είναι ένα ψευδές κενό, ενώ το αληθές ελάχιστο θα βρισκόταν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές του πεδίου.

Αυτό είναι γνωστό ως μετασταθερότητα: Kάτι που φαίνεται σταθερό και, για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, είναι πράγματι σταθερό, χωρίς όμως να είναι για πάντα. Η ίδια η εισαγωγή της μελέτης σημειώνει ότι η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της σημερινής μας κατάστασης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία του σύμπαντος.

Ο Καπλάνεκ παρουσίασε αυτό το στοιχείο ως το σημείο εκκίνησης της εργασίας τους σε μια ομιλία του τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού: Ποιος ορίζει τη μοίρα των κβαντικών πεδίων;

Για να το ανακαλύψουν, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα απλοποιημένο μοντέλο της συμπεριφοράς των κβαντικών πεδίων κατά τη διαστολή του σύμπαντος. Σύμφωνα με τη σύνοψη μιας ομιλίας που έδωσε ο Κρίστι (Christie) τον Μάρτιο του 2026, το πεδίο που ανέλυσαν είναι ένας “παθητικός θεατής”: δεν καθοδηγεί τη διαστολή, αλλά τη βιώνει. Το πλαίσιο της μελέτης είναι ο πληθωρισμός, μια φάση εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης κατά τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος.

Η ομάδα ήθελε να μάθει τι καθορίζει το πού θα καταλήξει ένα πεδίο και αν μπορεί αργότερα να μετακινηθεί σε μια άλλη κατάσταση. Ο Ρόμπσον Κρίστι (Robson Christie), ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, αναφέρει ότι η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει το πεδίο στη διαστολή.

Ένα πεδίο που είναι βαρύ σε σύγκριση με τη λεγόμενη κλίμακα Χαμπλ (Hubble scale) —στην πράξη, ένα μέτρο του πόσο γρήγορα τεντώνεται ο χώρος— προσαρμόζεται γρήγορα και είναι πολύ πιθανό να φτάσει στο αληθές κενό, δηλαδή στο βαθύτερο ελάχιστο. Εάν η διαστολή είναι πολύ γρήγορη για τη δυναμική του ίδιου του πεδίου, το σύστημα δεν μπορεί να συμβαδίσει και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να καταλήξει στο ψευδές κενό. Ένα αυτοκίνητο που παίρνει μια στροφή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

Με μέτρια ταχύτητα, ο οδηγός διορθώνει την πορεία εγκαίρως και ακολουθεί τον δρόμο, αλλά ένα αυτοκίνητο που κινείται πολύ γρήγορα για τα αντανακλαστικά του οδηγού του βγαίνει εκτός πορείας. Τα ελαφρά πεδία, σε αυτή τη σύγκριση, είναι εκείνα που αντιδρούν χειρότερα. Οι συγγραφείς τονίζουν μια λεπτομέρεια.

Οι αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον δεν φαίνεται να παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτή την πρώτη επιλογή. Παίζουν όμως καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια.

Lockdown: Όταν το περιβάλλον μπλοκάρει την αλλαγή

Μόλις ένα πεδίο σταθεροποιηθεί, το περιβάλλον του τίθεται σε λειτουργία μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κβαντική αποσυμφωνία (decoherence). Ένα κβαντικό σύστημα μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα, και αυτές οι πιθανότητες συνδυάζονται όπως οι κυματισμοί στη λίμνη, ενισχύοντας ή ακυρώνοντας η μία την άλλη. Αυτή η ικανότητα συμβολής είναι που επιτρέπει το άλμα ανάμεσα στις γούβες.

Όταν το πεδίο αλληλεπιδρά συνεχώς με οτιδήποτε το περιβάλλει, οι πιθανότητες χάνουν τον κυματικό τους χαρακτήρα και το σύστημα συμπεριφέρεται περισσότερο σαν μια πραγματική μπάλα παρά σαν κύμα. Χάνει μέρος της κβαντικής συμπεριφοράς που θα του επέτρεπε να αλλάξει κατάσταση και, σε πρακτικούς όρους, το πεδίο παραμένει κλειδωμένο σε εκείνη που είχε επιλέξει.

Η μελέτη προσθέτει ότι η κβαντική αποσυμφωνία, η οποία είναι απαραίτητη για την εξάλειψη της συμβολής μεταξύ των κενών, ελάχιστα αλλάζει τις πιθανότητες κατάληξης στο ένα ή στο άλλο. Αυτό που κάνει, είναι να μονιμοποιεί το αποτέλεσμα. Οι ερευνητές ονομάζουν αυτό το σταθεροποιητικό αποτέλεσμα “κοσμικό lockdown” (κοσμικό εγκλεισμό).

Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με το κβαντικό παράδοξο του Ζήνωνα, στο οποίο οι συχνές αλληλεπιδράσεις μπορούν να εμποδίσουν ένα κβαντικό σύστημα να αλλάξει κατάσταση. Το όνομα προέρχεται από τον Ζήνωνα τον Ελεάτη, τον Έλληνα φιλόσοφο του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος υποστήριζε ότι ένα βέλος σε πτήση είναι ακίνητο σε κάθε χρονική στιγμή και, επομένως, δεν κινείται ποτέ.

Το 1977, οι φυσικοί Μπαϊντιανάθ Μίσρα (Baidyanath Misra) και Τζορτζ Σουνταρσάν (George Sudarshan) εισήγαγαν το παράδοξο στην κβαντομηχανική με ένα παρόμοιο συμπέρασμα: Ένα σύστημα που παρακολουθείται χωρίς παύση δεν εξελίσσεται.

Οι αγγλόφωνοι θα έλεγαν ότι “το τσουκάλι που κοιτάζεις δεν βράζει ποτέ” (αντίστοιχο του ελληνικού “όποιος βιάζεται σκοντάφτει” ή “αν περιμένεις κάτι, σου φαίνεται ότι αργεί”), με μια σημαντική διαφορά όμως: δεν απαιτείται κανένας συνειδητός παρατηρητής. Το ίδιο το περιβάλλον αλληλεπιδρά συνεχώς με το πεδίο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του παρατηρητή.

Οι γκρίζες ζώνες της θεωρίας: Όσα δεν μπορεί να απαντήσει η επιστήμη

Μια σημείωση προσοχής είναι απαραίτητη. Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν ότι το πεδίο Χιγκς προστατεύεται από το κοσμικό lockdown. Υποδεικνύουν, ωστόσο, έναν πιθανό μηχανισμό που θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των πεδίων σε ολόκληρο το σύμπαν.

Ο Γουάντς το θέτει υπό όρους: εάν κάτι τέτοιο έπαιζε ρόλο σε πιο ρεαλιστικές κοσμολογικές συνθήκες, θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση ενός πεδίου που βρίσκεται ήδη σε ένα ψευδές κενό, αλλά η αποσαφήνιση του βαθμού στον οποίο αυτό εφαρμόζεται στο πεδίο Χιγκς θα απαιτήσει πιο ρεαλιστικά μοντέλα.

Η εργασία υπογράφεται από τους Ρόμπσον Κρίστι (Robson Christie), Τζέγου Τζου (Jaewoo Joo) και Ντέιβιντ Γουάντς (David Wands) από το Πόρτσμουθ· τον Γκρεγκ Καπλάνεκ (Greg Kaplanek) από τις Συρακούσες· και τον Βενσάν Βενέν (Vincent Vennin), ερευνητή του CNRS στην École Normale Supérieure στο Παρίσι.

Ο Βενέν γνωρίζει καλά το Πόρτσμουθ, καθώς εργάστηκε εκεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής πριν ενταχθεί στο CNRS το 2017. Η ειδικότητά του, ο στοχαστικός πληθωρισμός, είναι μια μέθοδος για την περιγραφή κβαντικών πεδίων σε ένα διαστελλόμενο σύμπαν.

Προς το παρόν, το κοσμικό lockdown είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί σε ένα εσκεμμένα απλοποιημένο μοντέλο. Το αν συμβαίνει κάτι παρόμοιο στο πεδίο Χιγκς ή σε άλλα πεδία στο πραγματικό σύμπαν δεν είναι κάτι που οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι έχουν αποδείξει. Αυτό το ερώτημα περνά πλέον σε πιο ολοκληρωμένα μοντέλα.