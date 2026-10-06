Χανιά: Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον 73χρονο Βρετανό που αγνοούνταν στο Φαράγγι της Ίμπρου

Αίσια κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 73χρονου Βρετανού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή στο φαράγγι της Ίμπρου, στα Χανιά.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τον ηλικιωμένο σε ένα αντίσκηνο που είχε στήσει πρόχειρα, ενώ είναι καλά στην υγεία του.
Ο Βρετανός μεταφέρθηκε ήδη σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στην οικογένειά του.
Το τηλεφώνημα που σήμανε συναγερμό
Σύμφωνα με το flashnews.gr, τον συναγερμό είχε σημάνει στις αρχές η σύζυγός του, που βρίσκεται στη Βρετανία. Η ίδια κάλεσε ανήσυχη τις Αρχές, δηλώνοντας πως η τελευταία φορά που είχε επικοινωνία με τον άνδρα της ήταν στις 16.00 το μεσημέρι της Κυριακής.
Όπως είπε, την τελευταία αυτή φορά που μίλησαν, ο σύζυγός της βρισκόταν για πεζοπορία στο φαράγγι της Ίμπρου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο 73χρονος δεν είχε δώσει κανένα άλλο σημείο ζωής.
Μετά τη δήλωση της εξαφάνισης, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν σώο τον 73χρονο.