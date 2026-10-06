Χανιά: Αγωνία για Βρετανό τουρίστα που πήγε για πεζοπορία σε φαράγγι και αγνοείται – Τον αναζητεί η σύζυγός του από την Κυριακή

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Συναγερμός έχει σημάνει στο Φαράγγι της Ίμπρου Σφακίων στα Χανιά καθώς έχει στηθεί επιχείρηση αναζήτησης ενός 73χρονου τουρίστα, ο οποίος είχε πάει για πεζοπορία την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, ο 73χρονος είναι επισκέπτης, με καταγωγή από τη Βρετανία και είχε φτάσει στο νησί της Κρήτης για διακοπές.

Την Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του που τον αναζητεί, ο άνδρας της είπε ότι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει κατάβαση στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.

Ωστόσο έκτοτε, η γυναίκα δεν έχει νέα του, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις τοπικές Αρχές, οι οποίες με την ολοκλήρωση του πρώτου 48ωρου έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση για την αναζήτησή του.

Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί από το Α.Τ. Σφακίων που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ ενισχυτικά έχουν αποσταλεί στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.