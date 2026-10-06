Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Το χιουμοριστικό βίντεο με τα «δηλητηριασμένα φαγητά» λίγο πριν από την πρεμιέρα τους

Λίγο πριν από την πρεμιέρα τους σε νυχτερινό κέντρο στις 6 Νοεμβρίου 2026, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή πρωταγωνιστούν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που προαναγγέλλει τη φετινή τους συνεργασία. Στο βίντεο, που ανέβηκε από το NOX, οι δύο τραγουδίστριες συναντιούνται σε εστιατόριο και παίζουν ένα παιχνίδι με «δηλητηριασμένα» φαγητά, καταλήγοντας να τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους ενόψει της πρεμιέρας.

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Θεοδωρίδου- Βανδή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή πρωταγωνιστούν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο, προαναγγέλλοντας τη φετινή τους συνεργασία λίγο πριν την πρεμιέρα τους στις 6 Νοεμβρίου 2026.
  • Στο βίντεο που ανέβηκε από το NOX, οι δύο τραγουδίστριες συναντιούνται σε εστιατόριο για δείπνο, έχοντας «δηλητηριάσει» η μία το φαγητό της άλλης.
  • Η συνέχεια είναι ανατρεπτική, καθώς τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, με τη Δέσποινα Βανδή να λέει «Άστο Νατάσα μου καλύτερα μην το φας» και τη Νατάσα Θεοδωρίδου να απαντά «ούτε και εσύ», ενώ η Βανδή καταλήγει: «Έλα λοιπόν, γιατί έχουμε και πρεμιέρα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγο πριν από την πρεμιέρα τους σε νυχτερινό κέντρο από τις 6 Νοεμβρίου 2026, Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή πρωταγωνιστούν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που «προαναγγέλλει» και τη φετινή συνεργασία τους.

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Στο πλαίσιο της προώθησης αυτής, οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται στο βίντεο που ανέβηκε από το NOX να συναντιούνται σε ένα εστιατόριο για δείπνο, αφού προηγουμένως έχουν φροντίσει να «δηλητηριάσουν» η μία το φαγητό της άλλης.

Η συνέχεια ωστόσο είναι ανατρεπτική, καθώς η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, με τη Δέσποινα Βανδή να λέει:

«Άστο Νατάσα μου καλύτερα μην το φας», τη συνάδελφό της να απαντά «ούτε και εσύ» και τη Δέσποινα Βανδή να καταλήγει: «Έλα λοιπόν, γιατί έχουμε και πρεμιέρα».

Δείτε το βίντεο:

 

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