Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Το χιουμοριστικό βίντεο με τα «δηλητηριασμένα φαγητά» λίγο πριν από την πρεμιέρα τους

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Λίγο πριν από την πρεμιέρα τους σε νυχτερινό κέντρο από τις 6 Νοεμβρίου 2026, Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή πρωταγωνιστούν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που «προαναγγέλλει» και τη φετινή συνεργασία τους.

Στο πλαίσιο της προώθησης αυτής, οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται στο βίντεο που ανέβηκε από το NOX να συναντιούνται σε ένα εστιατόριο για δείπνο, αφού προηγουμένως έχουν φροντίσει να «δηλητηριάσουν» η μία το φαγητό της άλλης.

Η συνέχεια ωστόσο είναι ανατρεπτική, καθώς η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, με τη Δέσποινα Βανδή να λέει:

«Άστο Νατάσα μου καλύτερα μην το φας», τη συνάδελφό της να απαντά «ούτε και εσύ» και τη Δέσποινα Βανδή να καταλήγει: «Έλα λοιπόν, γιατί έχουμε και πρεμιέρα».

Δείτε το βίντεο: