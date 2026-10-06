Καιρίδης στον Realfm 97,8: Έχω βάλει στοίχημα ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο – Πληρώνει «χρυσάφι» τον Χάρη Δούκα, διότι αυτή η στροφή προς τα αριστερά, του έχει κάνει κακό

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου για την Κάσο, τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ για τα 52α γενέθλιά της και την πορεία του κόμματος στον δρόμο προς τις εκλογές μίλησε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Καιρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο, υπενθύμισε τον ρόλο που έπαιξε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων το 2019, ως επικεφαλής της μειοψηφίας, τότε, των Ρεπουμπλικάνων στην Αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, με τον Μενέντεζ από τους δημοκρατικούς, ως πρόεδρο. «Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το 2019. Ξέρει τα θέματα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει στην Τουρκία και αυτό έχει σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσινγκτον για να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται, που δείχνει και τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι και η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση στη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων. Είναι πολύ σημαντικό» τόνισε ο κ. Καιρίδης και στη συνέχεια περιέγραψε το προφίλ του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Τραμπ για πρόεδρος των ρεπουμπλικάνων, παρότι ακόμα κρατά τα χαρτιά του κλειστά.

To προφίλ του Ρούμπιο και οι προσδοκίες για την επίσκεψή του στην Ελλάδα

«Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός παίκτης, ο οποίος σίγουρα θα παίξει ρόλο. Άλλωστε, ένας λόγος που έρχεται είναι η ομιλία του στην Πνύκα. Θέλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη και θέλει μια ομιλία για να απευθυνθεί κυρίως στο αμερικανικό κοινό και υπό μία έννοια να προλάβει τον Τζέι ντι Βάνς, ο οποίος θέλει επίσης να έρθει μετά τα Χριστούγεννα και να χρησιμοποιήσει τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού που είναι η Αθήνα μας, και αυτό μας υπενθυμίζει και την ισχύ που έχουμε στα ήπια, δηλαδή στον πολιτισμό, πέρα από τα F-35, δηλαδή τα σκληρά θέματα. Ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής για πολλά χρόνια στην Φλόριδα και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Τελικά τα βρήκαν, έγινε υπουργός Εξωτερικών και είναι η φωνή της λογικής και της σύνεσης για τους παρατηρητές στην Ουάσινγκτον» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καιρίδης.

Όσον αφορά τις προσδοκίες που έχει η Ελλάδα από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, στάθηκε σε δύο βασικά ζητήματα. «Το ένα είναι η οικονομική-ενεργειακή συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στα υπόλοιπα Βαλκάνια – γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει για να έρθει το αμερικανικό LNG. Το δεύτερο είναι τα γεωστρατηγικά, να κλειδώσουν τα F-35 και να αρχίσουν να έρχονται από το 2028 και μετά, και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε επίσης να ανανεώσουμε την πενταετή αμυντική συμφωνία η οποία λήγει» υπογράμμισε.

Σχετικά με την εκδήλωση της ΝΔ για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της και τις απουσίες που συζητήθηκαν, σχολίασε: «Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε και δικαιούται να γιορτάζει και να χαμογελά διότι είναι η μεγάλη παράταξη, σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν μεγάλα κόμματα πια. Και τα κόμματα είναι βασικό κύτταρο της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία μας ό,τι και να πούμε, είναι κομματική. Η ποιότητά της είναι η αντανάκλαση της ποιότητας των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολυδιάσπαση, έχουμε πολλά προσωποπαγή κόμματα, προσωπικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα από αυτά, είναι η μεγάλη παράταξη που συνεχίζει να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Και μόνο το γεγονός ότι διεκδικεί με αξιώσεις μια τρίτη θητεία και σίγουρα την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει νομίζω την επιτυχία».

«Ιδιότυπος ανταρτοπόλεμος από τον Σαμαρά»

Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται ο Αντώνης Σαμαράς με τον Κώστα Καραμανλή, παρότι απουσίαζαν και οι δύο από την εκδήλωση. «Ο ένας έχει αποφασίσει να κάνει το κακό και θα δούμε μέχρι πού θα το φτάσει. Προς το παρόν έχουμε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο γιατί νομίζω έξυπνα σκεπτόμενος, δεν θέλει να την πάθει όπως ο Τσίπρας, ο οποίος αποκαλύπτοντας τα στελέχη του άρχισε να ξεφουσκώνει. Σε κάθε περίπτωση η ιστορία δεν διαγράφεται. Υπήρξαν και οι δύο αρχηγοί, υπήρξαν πετυχημένοι πρωθυπουργοί. Έχουμε μια ιστορία από το 1974 και νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η βάση, είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία – όχι μόνο για τους νεοδημοκράτες, αλλά θεωρώ για όλη την Ελλάδα, διότι χρειαζόμαστε μεγάλα κόμματα και όχι προσωπικές εταιρείες» πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ

Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι χρειάζονται και τα «μικρότερα» κόμματα, καθώς φαίνεται ότι το σενάριο της αυτοδυναμίας φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε: «Θα τα δούμε όλα, αλλά έχει μπερδευτεί το πράγμα με το ΠΑΣΟΚ. Τον Χάρη Δούκα θα τον πληρώσουμε χρυσάφι. Θα τον πληρώσει σίγουρα χρυσάφι το ΠΑΣΟΚ και ήδη τον πληρώνει, διότι αυτή η στροφή προς τα αριστερά, του έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό».

Εκτίμησε ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερα μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας, πάντως, τη βεβαιότητα ότι τελικά θα περάσει δεύτερο, μπροστά από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. «Εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Έχω βάλει στοίχημα, στο Μαξίμου μέσα» ανέφερα χαρακτηριστικά.

«Το θέμα είναι να γίνει μια προεκλογική εκστρατεία επί της ουσίας και όχι παραπολιτική, και η ουσία είναι πώς θα έρθουν παραπάνω χρήματα στη χώρα, πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, πώς θα τρέξουμε πιο γρήγορα μπροστά. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο από το 2019 και μετά, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, όσο δυσάρεστο κι αν ακούγεται, ότι η χώρα μας έμεινε πολύ πίσω στα χρόνια της κρίσης. Αυτή τη στιγμή μας έχουν περάσει Πολωνοί. Κατά συνέπεια, πρέπει να δούμε τα θέματα επί αυτής της βάσης για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας» συνέχισε, κάνοντας ειδική αναφορά στις επενδύσεις.

«Εμείς τις υπερδιπλασιάσαμε, τις πήραμε στα 20 δισ, τις φτάσαμε στα 45 δισ. Μεθαύριο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στη μεταπολίτευση στην πατρίδα μας, που είναι οι Σκουριές στη Χαλκιδική. Μια επένδυση που πολεμήθηκε από συγκεκριμένα κέντρα, η οποία θα δώσει 3.500 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμμεσα και πάνω από 600-700 εκατομμύρια εξαγωγές τον χρόνο. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη, με τόλμη, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις» συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης.

«Δεν έχει δίκιο ο κ. Συρίγος»

Τέλος, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου, που έκανε λόγο για υποχώρηση στην Κάσο, σχολίασε: «Δεν έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί το είπε. Εγώ δεν συμμερίζομαι τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι είναι καθηγητής. Και ο κ. Γεραπετρίτης το έχει απαντήσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή και θα το απαντήσουν και τα γεγονότα επί του πεδίου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι το καλώδιο θα μπει. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε ελληνοτουρκική κρίση και ένταση για αυτό το θέμα. Καλό είναι όλα αυτά να λύνονται μακριά από εντάσεις».