Άντζυ Σαμίου: Ανέβηκε ξανά στη σκηνή έπειτα από 18 χρόνια αποχής – Δείτε βίντεο

Η Άντζυ Σαμίου επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από 18 χρόνια απουσίας, εμφανιζόμενη σε συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας τη Δευτέρα (5/10). Η τραγουδίστρια ερμήνευσε την επιτυχία της «Παράλληλη Αγάπη» και μίλησε στην εκπομπή Happy Day στον ALPHA για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τον χώρο του τραγουδιού για μια πιο ήρεμη ζωή.

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Άντζυ Σαμίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άντζυ Σαμίου επέστρεψε έπειτα από 18 χρόνια απουσίας στη σκηνή, σε συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.
  • Το κοινό την υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα και η τραγουδίστρια ερμήνευσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της, την «Παράλληλη Αγάπη».
  • Η Άντζυ Σαμίου αναφέρθηκε στην απόφαση της να απομακρυνθεί από τον χώρο του τραγουδιού, δηλώνοντας: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου».

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Η Άντζυ Σαμίου επέστρεψε έπειτα από 18 χρόνια απουσίας στη σκηνή και συγκεκριμένα σε συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας τη Δευτέρα (5/10).

Το κοινό την υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα και η τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη στάθηκε μπροστά του και ερμήνευσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της, την «Παράλληλη Αγάπη».

Η επιστροφή της στη σκηνή, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, αποτέλεσε μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς, με την τραγουδίστρια να χαρίζει στο κοινό μια ατμοσφαιρική ερμηνεία στο πλαίσιο της συναυλίας.

«Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου»

Η Άντζυ Σαμίου αναφέρθηκε στην απόφαση της να απομακρυνθεί από τον χώρο του τραγουδιού και να ακολουθήσει μία πιο ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ίδια αναφέρθηκε στην επιλογή να αφήσει τον χώρο της δημοσιότητα και να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day στον ALPHA δήλωσε: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου. Να βρω εμένα και να είμαι καλά με εμένα».

Έπειτα πρόσθεσε: «Φυσικά και λέω την ηλικία μου. Πάντα βγάζω φωτογραφίες στα γενέθλιά μου. Είμαι 66 ετών, δείχνω και ταυτότητα».

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