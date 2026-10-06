Παγκράτι: Κρυμμένοι στον 5ο όροφο εντοπίστηκαν οι 3 συλληφθέντες για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τρεις άνδρες εντοπίστηκαν κρυμμένοι στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτι και συνελήφθησαν για επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα. Ένας 19χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ένας 20χρονος και ένας 18χρονος για συνέργεια, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης του περιστατικού με συναλλαγή ναρκωτικών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κρυμμένους στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στο Παγκράτι εντοπίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Στο υπόγειο της πολυκατοικίας εντοπίστηκαν κάλυκας και βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι 22 mm. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.
  • Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συναλλαγή ναρκωτικών που εξελίχθηκε άσχημα.

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Κρυμμένους στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας της οδού Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτι, όπου συνέβη το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, εντόπισαν οι αστυνομικοί τους τρεις συλληφθέντες. Ανάμεσά τους και ένας 19χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που πυροβόλησε.

Συναγερμός στο Παγκράτι: Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα – 3 συλλήψεις, εντοπίστηκε όπλο

Ένας 20χρονος και ένας 18χρονος κατηγορούνται για συνέργεια, ενώ συνολικά οι εμπλεκόμενοι είναι έξι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα και την Αστυνομία ειδοποίησε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος άκουσε τη φασαρία και τους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν τους εμπλεκόμενους.

Εντοπίστηκε πιστόλι στον ακάλυπτο

Στο υπόγειο της πολυκατοικίας εντοπίστηκαν ένας κάλυκας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 mm, το οποίο κατασχέθηκε και θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός από το περιστατικό.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ERTNews, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συναλλαγή ναρκωτικών που εξελίχθηκε άσχημα.

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