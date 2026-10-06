Παγκράτι: Κρυμμένοι στον 5ο όροφο εντοπίστηκαν οι 3 συλληφθέντες για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς – Τι εξετάζουν οι Αρχές

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Κρυμμένους στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας της οδού Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτι, όπου συνέβη το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, εντόπισαν οι αστυνομικοί τους τρεις συλληφθέντες. Ανάμεσά τους και ένας 19χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που πυροβόλησε.

Ένας 20χρονος και ένας 18χρονος κατηγορούνται για συνέργεια, ενώ συνολικά οι εμπλεκόμενοι είναι έξι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα και την Αστυνομία ειδοποίησε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος άκουσε τη φασαρία και τους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν τους εμπλεκόμενους.

Εντοπίστηκε πιστόλι στον ακάλυπτο

Στο υπόγειο της πολυκατοικίας εντοπίστηκαν ένας κάλυκας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 mm, το οποίο κατασχέθηκε και θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός από το περιστατικό.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ERTNews, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συναλλαγή ναρκωτικών που εξελίχθηκε άσχημα.