Συναγερμός στο Παγκράτι: Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα – 3 συλλήψεις, εντοπίστηκε όπλο

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Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τριών ατόμων. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 00:50, στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε το περιστατικό και κάλεσε την Αστυνομία.

Εντοπίστηκε όπλο

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Στο υπόγειο, σύμφωνα με το ERTnews, εντοπίστηκαν ένας κάλυκας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους περίπου 22 εκατοστών.

3 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες, ηλικίας 20 και 18 ετών, κατηγορούνται για συνέργεια.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τι προηγήθηκε του επεισοδίου, ποια ήταν η ακριβής εμπλοκή των τριών συλληφθέντων και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το όπλο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, η οποία διερευνά την υπόθεση και συλλέγει στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.