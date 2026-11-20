Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα και για χρονικό διάστημα 90 ημερών, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), στο πλαίσιο εργασιών υδραυλικών κατασκευών για την αντιμετώπιση πλημμυρών και συγκέντρωσης υδάτων στον κόμβο του Σταυρού.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από τη χιλιομετρική θέση 76+510,00 (Ι/Κ Σταυρού) έως τη χιλιομετρική θέση 79+175,00 (συμβολή της δημοτικής οδού προς Βρασνά).

Η κυκλοφορία των οχημάτων της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα, στο ύψος του ισόπεδου κόμβου Ρεντίνας, θα διεξάγεται είτε μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής και κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης από την συνδετήρια οδό προς τον Α/Κ Μ. Βόλβης της Εγνατίας οδού, από τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού (Α2) στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα έως τον Α/Κ Νέων Βρασνών, απ’ όπου τα οχήματα θα επανέρχονται στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα, είτε μέσω του τοπικού οδικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα με προορισμό τον Σταυρό θα διεξάγεται κανονικά.

Εξάλλου, η κυκλοφορία των οχημάτων της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του κόμβου Νέων Βρασνών θα διεξάγεται είτε μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής και κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης από τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού (Α2) στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ/ Μ. Βόλβης, απ’ όπου τα οχήματα μέσω της συνδετήριας οδού προς Ρεντίνα θα επανεισέρχονται στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω του τοπικού οδικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη με προορισμό τα Βρασνά, θα διεξάγεται κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης.