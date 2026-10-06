Φωτιά στη Λαμία – Καίει κοντά στον αστικό ιστό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (6/1) σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το lamiareport.gr, η πυρκαγιά μαίνεται πάνω από το ΚΕΥΠ, στο ύψος των σχολείων, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά καίει κοντά στον αστικό ιστό, μέχρι στιγμής, δεν κινδυνεύουν σπίτια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε εικόνες από το σημείο: