Φωτιά στη Λαμία – Καίει κοντά στον αστικό ιστό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (6/1) σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Η φωτιά μαίνεται πάνω από το ΚΕΥΠ, κοντά στον αστικό ιστό, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, αν και μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν σπίτια.

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φωτιά στη Λαμία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία, με την πυρκαγιά να μαίνεται πάνω από το ΚΕΥΠ και πυκνούς καπνούς να έχουν καλύψει την περιοχή.
  • Παρά το γεγονός ότι η φωτιά καίει κοντά στον αστικό ιστό, μέχρι στιγμής, δεν κινδυνεύουν σπίτια.
  • Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (6/1) σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το lamiareport.gr, η πυρκαγιά μαίνεται πάνω από το ΚΕΥΠ, στο ύψος των σχολείων, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά καίει κοντά στον αστικό ιστό, μέχρι στιγμής, δεν κινδυνεύουν σπίτια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

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