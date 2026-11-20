Στη μακρινή Μπουρκίνα Φάσο, η οικογένεια της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, θρηνεί τον θάνατό της. Η μητέρα της Αραμάτα νιώθει ανακούφιση που εντοπίστηκε ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του παιδιού της, ωστόσο είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, όπως και ο πατέρας της.

«Όταν η μητέρα και ο πατέρας έμαθαν τα νέα, είπαν “Αλχαμντουλίλα” (Δόξα τω Θεώ) επειδή ο ύποπτος συνελήφθη, και αυτά είναι πολύ καλά νέα για την οικογένεια. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να δικαστεί και να φυλακιστεί για το έγκλημα που διέπραξε», είπε ο παππούς της Αραμάτα μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Παράλληλα ανέφερε ότι θέλει η σορός να ταφεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι δεν ξέρει γιατί συνέβη αυτό το έγκλημα.

Στην εκπομπή μίλησε και ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε με την 24χρονη, ο άνδρας που την είχε αρραβωνιαστεί πίσω στην πατρίδα τους.

«Είμαι χαρούμενος με την εξέλιξη της υπόθεσης και το ότι αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη. Η μητέρα της κάθε φορά που ακούει τη φωνή μου κλαίει. Για την οικογένειά της το κάνω όλο αυτό.

Δεν σας κρύβω όμως ότι είμαι μπερδεμένος και θυμωμένος με την Αραμάτα. Γιατί μου είπε ψέματα; Κάθε μέρα αναρωτιέμαι. Και επίσης, αναρωτιέμαι… Πού βρίσκονται οι άλλοι δύο που ήταν στο διαμέρισμα; Δεν άκουσαν κάποιος κάτι; Την σκότωσε και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα;», ανέφερε.

Το χρονικό

Η Αραμάτα επέστρεψε στην Αθήνα από τη δουλειά της το καλοκαίρι, εργαζόταν εποχική σε ξενοδοχείο σε νησί του Αιγαίου. Στις 28 Οκτωβρίου 2026 επισκέφτηκε τον 19χρονο και από τότε χάθηκαν τα ίχνη της. Από την έρευνα προέκυψε ότι το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου, ενώ έχει έμενε δύο μέρες στο κοινόβιο, ακούστηκε έντονος θόρυβος από το διαμέρισμα και ίσως η 30η Οκτωβρίου να είναι η μέρα της δολοφονίας της Αραμάτα.

Ο άλλος φίλος της από το Καμερούν που τη φιλοξενούσε στην Κυψέλη δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου είναι η μέρα που άφησε την βαλίτσα ο 19χρονος.

Ήταν περίπου 5 τα ξημερώματα όταν ο φερόμενος ως δράστης κατέβασε από το διαμέρισμα τη βαλίτσα μπαίνοντας στο ασανσέρ. Ο στόχος του ήταν να αφήσει τη βαλίτσα δίπλα στον κάδο και να πάρει τη βαλίτσα το προσωπικό του απορριμματοφόρου και έτσι να εξαφανίσει το έγκλημά του.

Η βαλίτσα έμεινε μέχρι το απόγευμα στο σημείο, όπου ένας περαστικός ειδοποίησε τις αρχές που εντόπισαν το άψυχο σώμα της Αραμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έφυγε για τη Γαλλία το επόμενο πρωί, στις 9 Νοεμβρίου.

Τον δράστη ενημέρωσαν φίλοι του για την οσμή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Live News, ο 19χρονος κατηγορούμενος είχε επισκεφτεί το σπίτι ενός φίλου του στο Στρασβούργο, όπου κρυβόταν τις τελευταίες 11 ημέρες. Ο νεαρός από τη Γουινέα που κατηγορείται ότι σκότωσε και παράτησε τη σορό της μέσα σε μια βαλίτσα δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών στον Άγιο Παντελεήμονα, φέρεται να είχε το πτώμα της 24χρονης στο κοινόβιο διαμέρισμα όπου διέμενε επί μία εβδομάδα.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 19χρονος είχε φύγει για λίγες μέρες από τον Άγιο Παντελεήμονα και φιλοξενούνταν από ένα φίλο του. Έπειτα από μέρες, ένας από τους συγκατοίκους του τον κάλεσε στο τηλέφωνο και παραπονέθηκε για μία πολύ δυσάρεστη μυρωδιά που προερχόταν από το δωμάτιό του, λέγοντάς του να επιστέψει και να καθαρίσει.

Έτσι, ο 19χρονος Γουινέζος πήγε πίσω στο κοινόβιο και πήρε την βαλίτσα με την σορό της Αραμάτα και φέρεται να την άφησε δίπλα σε κάδους σκουπιδιών με σκοπό να μην την βρει κανείς και να την πάρει το απορριμματοφόρο που θα περνούσε. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη του Live News ο 19χρονος βρισκόταν στον δρόμο την ώρα που εντόπισε το μακάβριο εύρημα ένας περαστικός, που είδε να εξέχει το χέρι της άτυχης κοπέλας από την βαλίτσα.

Τότε ο 19χρονος αποφάσισε να εξαφανιστεί από την Ελλάδα και να διαφύγει στη Γαλλία. Από τον Άγιο Παντελεήμονα έφυγε και πέρασε στην Ιταλία. Από εκεί κατάφερε να πάει στην κωμόπολη στο Στρασβούργο όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη.