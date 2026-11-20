Η Κάτια Δανδουλάκη έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό». Η σπουδαία καλλιτέχνις, ανάμεσα σε άλλα εξομολογήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, πως «με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού», εξηγώντας τον λόγο.

Σε ερώτηση για το αν την αγχώνει ο χρόνος που περνάει, η Κάτια Δανδουλάκη παραδέχτηκε πως: «Με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα την μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη».

«Βεβαίως μου δημιουργεί άγχος μεγάλο ο πόνος, η ταλαιπωρία. Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Κάνω τα πάντα, εκτός από το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου. Αυτό κάνω. Το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν έχω κανένα ταμπού ως προς αυτό», συνέχισε η καταξιωμένη ηθοποιός.

Επιπλέον, η Κάτια Δανδουλάκη είπε στη συνέντευξή της ότι: «Εγώ έχω ένα θέμα, γιατί να χάσω τη μοναδικότητά μου. Αλλά δεν θα βγω να χορέψω κιόλας, επειδή απέκτησα μία ρυτίδα παραπάνω… Μεγαλώνουμε, πώς να γίνει; Θα αποκτήσουμε και ρυτίδες που καλώς ή κακώς έρχονται».