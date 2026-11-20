Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 27,5%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 20,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,6%
- ALPHA – Happy Day 16,1%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,3%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 1,8%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,8%
- ΣΚΑΪ – Live You 14,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,9%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 11,3%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,9%
- OPEN – 10 Παντού 10%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,3%
- STAR – Stars System 5,7%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 3,7%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,7%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Μια Γυναίκα 20,9%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 17%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,9%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 15,1%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 11,5%
- MEGA – Νταντά της γειτονιάς 11,2%
- STAR – First Dates 10,1%
- ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 1,9%
Late Night Ζώνη:
- ANT1 – Πρόσωπο με Πρόσωπο 8,9%
- MEGA – Μεγάλη Εικόνα 6,9%
- OPEN – Άνω Κάτω… Κοινωνία 6%
- ΕΡΤNEWS – Off The Record 2,9%
- ΕΡΤNEWS – Ιστόρημα 2,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 31,6%
- ALPHA – Happy Day 20,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 14,4%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,6%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 8,9%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,5%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,7%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 1,9%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 15,8%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10%
- ΣΚΑΪ – Live You 9,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,3%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,6%
- STAR – Stars System 7%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 6,4%
- OPEN – 10 Παντού 4,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,9%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Μια Γυναίκα 18,8%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,3%
- STAR – First Dates 14,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,2%
- MEGA – Νταντά της γειτονιάς 10,2%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 8,3%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,2%
- ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 1,2%
Late Night Ζώνη:
- ANT1 – Πρόσωπο με Πρόσωπο 7,9%
- MEGA – Μεγάλη Εικόνα 5,2%
- OPEN – Άνω Κάτω… Κοινωνία 4,6%
- ΕΡΤNEWS – Off The Record 1,5%
- ΕΡΤNEWS – Ιστόρημα 1,1%