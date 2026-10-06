Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Μαλεβίζι: Πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα και εισέβαλε στο σπίτι με το όπλο στο χέρι

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στο Μαλεβίζι της Κρήτης, όπου ένας επαγγελματίας της εστίασης φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών παρουσία των παιδιών του, πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα έξω από το σπίτι και εισέβαλε ένοπλος στην κατοικία. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές μετά την παρέλευση του αυτοφώρου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Μαλεβίζι της Κρήτης, με πρωταγωνιστή επαγγελματία της εστίασης που φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών παρουσία των παιδιών του.
  • Ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι με όπλο, πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και εισέβαλε στην κατοικία κρατώντας το, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.
  • Μετά την καταγγελία, ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν επαγγελματία στον χώρο της εστίασης, συνέβη στο Μαλεβίζι, στην Κρήτη, και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Το επεισόδιο άρχισε εντός του σπιτιού της οικογένειας του δράστη, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών παρουσία των δύο μικρών παιδιών του, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive.gr. Η σύζυγός του αντέδρασε, ζητώντας του εξηγήσεις, και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με τον άνδρα να αποχωρεί από το σπίτι.

Επέστρεψε και πυροβόλησε έξω από το σπίτι

Το περιστατικό, όμως, δεν σταμάτησε εκεί αφού ο άνδρας φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι, έχοντας αυτή τη φορά στην κατοχή του και ένα όπλο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές έξω από το σπίτι και στη συνέχεια κλώτσησε την πόρτα και μπήκε στην κατοικία, κρατώντας το όπλο. Όπως ήταν αναμενόμενο, στο σημείο επικράτησε μεγάλη ένταση, αν και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας δεν έστρεψε το όπλο εναντίον της συζύγου ή των παιδιών τους.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Το επεισόδιο καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου με αποτέλεσμα να αρχίσουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Ο άνδρας φέρεται να παρέμενε κρυμμένος, ενώ, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, αστυνομική δύναμη βρισκόταν έξω από το σπίτι της οικογένειας.

Τελικά, μετά την παρέλευση των ορίων του αυτοφώρου, εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στις αρχές, παραδίδοντας παράλληλα και το όπλο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

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