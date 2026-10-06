Κεφαλονιά: Τραγωδία με νεκρό οδηγό μηχανής σε τροχαίο στον δρόμο Σκάλας – Πόρου

Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του το πρωί της Τρίτης (6/1) στην επαρχιακή οδό Σκάλας–Πόρου στην Κεφαλονιά. Ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ενώ ο συγκεκριμένος δρόμος έχει ιστορικό σοβαρών τροχαίων και έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

τροχαίο Κεφαλονιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας νέος άνθρωπος, σε τροχαίο που είχε με τη μηχανή του το πρωί της Τρίτης (6/1) στην επαρχιακή οδό Σκάλας–Πόρου, στην Κεφαλονιά.
  • Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Σύμφωνα με το kefaloniafocus.com, ο συγκεκριμένος δρόμος έχει συνδεθεί με σοβαρά τροχαία στο παρελθόν και έχει προκαλέσει επανειλημμένα ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας νέος άνθρωπος, σε τροχαίο που είχε με τη μηχανή του το πρωί της Τρίτης (6/1) στην επαρχιακή οδό Σκάλας–Πόρου, στην Κεφαλονιά.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και βρέθηκε στο οδόστρωμα, στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus.com, ο συγκεκριμένος δρόμος, όπου έγινε το σημερινό δυστύχημα, έχει συνδεθεί με σοβαρά τροχαία στο παρελθόν και έχει προκαλέσει επανειλημμένα ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ