Κεφαλονιά: Τραγωδία με νεκρό οδηγό μηχανής σε τροχαίο στον δρόμο Σκάλας – Πόρου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας νέος άνθρωπος, σε τροχαίο που είχε με τη μηχανή του το πρωί της Τρίτης (6/1) στην επαρχιακή οδό Σκάλας–Πόρου, στην Κεφαλονιά.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και βρέθηκε στο οδόστρωμα, στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus.com, ο συγκεκριμένος δρόμος, όπου έγινε το σημερινό δυστύχημα, έχει συνδεθεί με σοβαρά τροχαία στο παρελθόν και έχει προκαλέσει επανειλημμένα ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.