Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων: Βίντεο από την επικίνδυνη προσπέραση ασυνείδητου οδηγού – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

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Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν, καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, πολύ κοντά στη γέφυρα του Αχελώου, με κατεύθυνση προς τη Νεάπολη Αγρινίου.

Στο βίντεο του agriniosite.gr, διακρίνεται οδηγός να επιχειρεί προσπέραση δύο αυτοκινήτων, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα βρίσκεται εν κινήσει ένα λεωφορείο, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα, να βρεθούν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η προσπέραση ολοκληρώνεται την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας μια μετωπική σύγκρουση.

#Προσπέραση ♬ πρωτότυπος ήχος – carandmotor.gr @carandmotor.gr 🚨 Προσπέραση-σοκ έξω από το Αγρίνιο! Βίντεο που εξασφάλισε αναγνώστης του carandmotor.gr καταγράφει οδηγό να προσπερνά δύο αυτοκίνητα σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή και να περνά κυριολεκτικά στο χιλιοστό από λεωφορείο που κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση, που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε σοβαρό τροχαίο. #carandmotorgr



Το περιστατικό αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν οι αντικανονικές προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η ορατότητα και τα περιθώρια αντίδρασης είναι περιορισμένα.