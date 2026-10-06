Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων: Βίντεο από την επικίνδυνη προσπέραση ασυνείδητου οδηγού – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, καταγράφηκε στην Εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα του Αχελώου, όπου οδηγός επιχείρησε αντικανονική προσπέραση παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε οριακή αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης με λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, αναδεικνύοντας τους σοβαρούς κινδύνους τέτοιων ενεργειών.

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Επικίνδυνη προσπέραση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν καταγράφηκε στην Εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, όπου οδηγός επιχείρησε προσπέραση δύο αυτοκινήτων παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.
  • Από το αντίθετο ρεύμα κινούνταν λεωφορείο, με αποτέλεσμα τα οχήματα να βρεθούν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση, αποφεύγοντας μια μετωπική σύγκρουση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν οι αντικανονικές προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η ορατότητα και τα περιθώρια αντίδρασης είναι περιορισμένα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν, καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, πολύ κοντά στη γέφυρα του Αχελώου, με κατεύθυνση προς τη Νεάπολη Αγρινίου.

Στο βίντεο του agriniosite.gr, διακρίνεται οδηγός να επιχειρεί προσπέραση δύο αυτοκινήτων, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα βρίσκεται εν κινήσει ένα λεωφορείο, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα, να βρεθούν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η προσπέραση ολοκληρώνεται την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας μια μετωπική σύγκρουση.

 

@carandmotor.gr 🚨 Προσπέραση-σοκ έξω από το Αγρίνιο! Βίντεο που εξασφάλισε αναγνώστης του carandmotor.gr καταγράφει οδηγό να προσπερνά δύο αυτοκίνητα σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή και να περνά κυριολεκτικά στο χιλιοστό από λεωφορείο που κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση, που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε σοβαρό τροχαίο. #carandmotorgr #Προσπέραση ♬ πρωτότυπος ήχος – carandmotor.gr


Το περιστατικό αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν οι αντικανονικές προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η ορατότητα και τα περιθώρια αντίδρασης είναι περιορισμένα.

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