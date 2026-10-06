Κωνσταντινούπολη: 8 οι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Συνελήφθη ο δράστης

Οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν από αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Ιμάμ Χατίπ «Σεΐχης Σαμίλ» στην περιοχή Καγιασεχίρ του δήμου Μπασακσεχίρ, στην Κωνσταντινούπολη. Ο δράστης, μαθητής άλλου λυκείου, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ οι δικαστικές και διοικητικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία επίθεση με μαχαίρι σχολείο
Πηγή: Milliyet
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Κωνσταντινούπολη, με τον αριθμό των τραυματιών μαθητών να ανέρχεται στους οκτώ.
  • Η περίθαλψη των τραυματιών συνεχίζεται στα νοσοκομεία, με 1 να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και 2 σε μέτρια έως σοβαρή. Ο δράστης, μαθητής, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.
  • Αμέσως μετά την επίθεση, επικράτησε πανικός έξω από το σχολείο, με δεκάδες γονείς να σπεύδουν έντρομοι για να ενημερωθούν για την κατάσταση των παιδιών τους.

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Ιμάμ Χατίπ «Σεΐχης Σαμίλ» στην περιοχή Καγιασεχίρ του δήμου Μπασακσεχίρ, στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε.

Τρόμος σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης: Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι – 4 μαθήτριες στο νοσοκομείο

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, την ώρα που οι αρχές διεξάγουν παράλληλα έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Τουρκίας, Κεμάλ Μεμίσογλου, ο αριθμός των τραυματισμένων μαθητών ανήλθε στους οκτώ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μεμίσογλου σημείωσε: «Εκφράζω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που έλαβε χώρα σε ένα από τα γυμνάσιά μας στο Μπασακσεχίρ».

«Η περίθαλψη των 8 τραυματιών που επηρεάστηκαν από το περιστατικό –1 σε κρίσιμη κατάσταση και 2 σε μέτρια έως σοβαρή κατάσταση– συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας, ενώ παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της υγείας τους», πρόσθεσε.

«Τους εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Οι συνθήκες της επίθεσης

Επίσημες λεπτομέρειες για το συμβάν έδωσε στη δημοσιότητα και ο ανώτερος αξιωματούχος του Μπασακσεχίρ, Τζεμίλ Οζγκιούρ Ονεγί.

«Περίπου στις 08:35, επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επίθεσης με μαχαίρι που πραγματοποίησε ο F.M., μαθητής της 10ης τάξης του Ανατολιακού Λυκείου “Fahrettin Kerim Gökay” του Κιουτσούκτσεκμετζε, στο Γυμνάσιο Ιμάμ Χατίπ “Σεΐχης Σαμίλ” στην περιοχή Καγιασεχίρ».

Πηγή: Milliyet

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι τραυματισμένοι μαθητές έχουν διακομιστεί στο Αστικό Νοσοκομείο “Çam and Sakura” του Μπασακσεχίρ και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις από τις μαθήτριές μας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Συμπλήρωσε ότι «οι δικαστικές και διοικητικές έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σύλληψη του δράστη

Ο μαθητής συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και τέθηκε υπό κράτηση.

Πηγή: TR Haber

Αμέσως μετά την εκδήλωση της επίθεσης, έξω από το σχολικό συγκρότημα επικράτησε πανικός, με δεκάδες γονείς να σπεύδουν έντρομοι στο σημείο προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση των παιδιών τους.


Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το σχολείο.

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