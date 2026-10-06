Χανιά: Συνελήφθη ύποπτη για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα

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Με την κατηγορία της κατασκοπείας, συνελήφθη μια 37χρονη γυναίκα Αμερικανικής καταγωγής, το απόγευμα της Κυριακής (4/10/2026) στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Zarpa News, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Σούδας και να φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου, όταν έγινε αντιληπτή, εντοπίστηκε από τις Αρχές και συνελήφθη.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακοί και έξι φιλμ. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.