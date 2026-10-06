Χανιά: Συνελήφθη ύποπτη για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα

Μια 37χρονη Αμερικανικής καταγωγής συνελήφθη στα Χανιά, το απόγευμα της Κυριακής (4/10/2026), με την κατηγορία της κατασκοπείας. Η γυναίκα εντοπίστηκε να φωτογραφίζει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη Σούδα και στην κατοχή της βρέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές, φακοί και έξι φιλμ. Αφέθηκε ελεύθερη, ενώ έχει οριστεί τακτική δικάσιμος για την υπόθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 37χρονη Αμερικανίδα συνελήφθη στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας.
  • Η γυναίκα φέρεται να φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη Σούδα, όταν έγινε αντιληπτή από τις Αρχές.
  • Στην κατοχή της βρέθηκαν φωτογραφικές μηχανές και φιλμ, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με ορισμό τακτικής δικασίμου για την υπόθεση.

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Με την κατηγορία της κατασκοπείας, συνελήφθη μια 37χρονη γυναίκα Αμερικανικής καταγωγής, το απόγευμα της Κυριακής (4/10/2026) στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Zarpa News, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Σούδας και να φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου, όταν έγινε αντιληπτή, εντοπίστηκε από τις Αρχές και συνελήφθη.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακοί και έξι φιλμ. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

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