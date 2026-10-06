Κέλλυ Κελεκίδου: «Έπεσα στο πάτωμα, έκλαψα, πόνεσα» – Η συγκινησιακά φορτισμένη αναφορά στη Γωγώ Μαστροκώστα

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«Έχω περάσει πάρα πολλές δυσκολίες και αυτές συνήθως έχουν να κάνουν με απώλειες ανθρώπων», ανέφερε η Κέλλυ Κελεκίδου μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA, ενώ αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Στην ερώτηση αν υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες ένιωσε ότι λύγισε, η Κέλλυ Κελεκίδου απάντησε:

«Πάρα πολλές φορές. Είμαι ένας άνθρωπος που και να πέσω στο πάτωμα, ξέρω ότι έπεσα στο πάτωμα, ότι έκλαψα, ότι πόνεσα. Όμως την ίδια ώρα σηκώνομαι, σκουπίζω τα δάκρυά μου και προχωράω».

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στον Γιώργο Μαζωνάκη, με την τραγουδίστρια να μιλά με θερμά λόγια για την καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και να αναφέρεται στη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Νίκο Κουρκούλη.

Η αναφορά στη Γωγώ Μαστροκώστα

Με λόγια συγκίνησης μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η Κέλλυ Κελεκίδου απέφυγε να επεκταθεί περισσότερο, εξηγώντας πως πρόκειται για κάτι που επιθυμεί να κρατήσει σε προσωπικό επίπεδο.

«Η Γωγώ είναι ένας άνθρωπος που με έχει αγγίξει πάρα πολύ βαθιά μέσα μου και πραγματικά αυτό θα ήθελα να το κρατήσω για μένα» είπε χαρακτηριστικά.