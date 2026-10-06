Κέλλυ Κελεκίδου: «Έπεσα στο πάτωμα, έκλαψα, πόνεσα» – Η συγκινησιακά φορτισμένη αναφορά στη Γωγώ Μαστροκώστα

Η Κέλλυ Κελεκίδου μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, αναφερόμενη σε απώλειες ανθρώπων και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον πόνο. Επίσης, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη συνεργασία του με τον Νίκο Κουρκούλη, ενώ εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

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Κέλλυ Κελεκίδου
Φωτογραφία: Instagram/kelekidou_kelly
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κέλλυ Κελεκίδου μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τις δυσκολίες που έχει περάσει, τις απώλειες ανθρώπων, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη Γωγώ Μαστροκώστα.
  • Συγκλονίζει η εξομολόγηση της τραγουδίστριας για τις στιγμές που ένιωσε ότι λύγισε: «Έπεσα στο πάτωμα, έκλαψα, πόνεσα. Όμως την ίδια ώρα σηκώνομαι… και προχωράω».
  • Με λόγια συγκίνησης αναφέρθηκε στη Γωγώ Μαστροκώστα, δηλώνοντας: «Η Γωγώ είναι ένας άνθρωπος που με έχει αγγίξει πάρα πολύ βαθιά μέσα μου και πραγματικά αυτό θα ήθελα να το κρατήσω για μένα».

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«Έχω περάσει πάρα πολλές δυσκολίες και αυτές συνήθως έχουν να κάνουν με απώλειες ανθρώπων», ανέφερε η Κέλλυ Κελεκίδου μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA, ενώ αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στη Γωγώ Μαστροκώστα.

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Στην ερώτηση αν υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες ένιωσε ότι λύγισε, η Κέλλυ Κελεκίδου απάντησε:

«Πάρα πολλές φορές. Είμαι ένας άνθρωπος που και να πέσω στο πάτωμα, ξέρω ότι έπεσα στο πάτωμα, ότι έκλαψα, ότι πόνεσα. Όμως την ίδια ώρα σηκώνομαι, σκουπίζω τα δάκρυά μου και προχωράω».

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Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στον Γιώργο Μαζωνάκη, με την τραγουδίστρια να μιλά με θερμά λόγια για την καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και να αναφέρεται στη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Νίκο Κουρκούλη.

Η αναφορά στη Γωγώ Μαστροκώστα

Με λόγια συγκίνησης μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η Κέλλυ Κελεκίδου απέφυγε να επεκταθεί περισσότερο, εξηγώντας πως πρόκειται για κάτι που επιθυμεί να κρατήσει σε προσωπικό επίπεδο.

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«Η Γωγώ είναι ένας άνθρωπος που με έχει αγγίξει πάρα πολύ βαθιά μέσα μου και πραγματικά αυτό θα ήθελα να το κρατήσω για μένα» είπε χαρακτηριστικά.

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