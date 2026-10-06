«Αστακός» το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν – Τι ισχύει για τις συγκεντρώσεις

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Σε «αστακό» μετατρέπεται η Αθήνα ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με την ΕΛ.ΑΣ. να θέτει σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα κορυφωθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Τα μέτρα τίθενται σταδιακά σε ισχύ από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Χιλιάδες αστυνομικοί από τις υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας θα βρίσκονται επί ποδός, ενώ στην επιτήρηση της πρωτεύουσας θα χρησιμοποιηθούν και drones.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση και παραμονή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, αλλά και η ομαλή διεξαγωγή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του, σε μια ημέρα κατά την οποία έχουν εξαγγελθεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Στο επίκεντρο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από την πλατεία Συντάγματος και σε βασικούς οδικούς άξονες.

Οι ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων:

τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας,

τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου,

τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας,

την οδό Πανεπιστημίου,

την οδό Σταδίου,

καθώς και άλλα σημεία του οδικού δικτύου, όπου κριθεί απαραίτητο από την Τροχαία.

Οι περιορισμοί δεν θα έχουν σταθερή διάρκεια σε όλα τα σημεία, αλλά θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις ανάγκες των μέτρων ασφαλείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όσοι χρειαστεί να κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Περιορισμένο το «κλείσιμο» σταθμών του Μετρό

Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα μέτρα να προκαλέσουν τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στις μετακινήσεις των πολιτών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι σταθμοί του Μετρό θα κλείνουν για όσο το δυνατόν μικρότερα χρονικά διαστήματα και μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες

Παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και των μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026 και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η απαγόρευση επιβλήθηκε λόγω του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια από πιθανή διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και λόγω του ενδεχομένου σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή και ευρύτερα στον Δήμο Αθηναίων.