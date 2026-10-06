Ρέθυμνο: Καταδικάστηκαν δύο αδέλφια για τον άγριο ξυλοδαρμό Γάλλου τουρίστα – Τον είχαν χτυπήσει στο κεφάλι με μπουκάλι ουίσκι

Δύο αδέλφια από τα Χανιά, καταδικάστηκαν χθες (5/10/2026) στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, για τον ξυλοδαρμό ενός 26χρονου Γάλλου τουρίστα, την 1η Σεπτεμβρίου 2024, έξω από κλαμπ στο Ρέθυμνο, ενώ ακόμη δύο άτομα από το Ρέθυμνο, αθωώθηκαν καθώς ήταν παρόντες στο επεισόδιο, αλλά δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την εμπλοκή τους.

Σύμφωνα με το Zarpa news, στον πρώτο αδελφό, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών με αναστολή, στην έφεση για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε μία κατσούνα και ένα μαχαίρι στο όχημα του.

Στον δεύτερο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή στην έφεση για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ και στους δύο, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται ο 26χρονος να δέχεται γροθιές, κλωτσιές και χτύπημα στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι ουίσκι, πέφτοντας κάτω αιμόφυρτος. Το συγκεκριμένο υλικό, προβλήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δίκης.

Καθοριστική ήταν η μαρτυρία του θύματος, ο οποίος διηγήθηκε το χρονικό της επίθεσης, ενώ τόνισε πως νοσηλεύτηκε για 11 ημέρες, με αποτέλεσμα να αναβάλλει την προγραμματισμένη επιστροφή του στην Γαλλία.

Όπως περιέγραψε, είχε βρεθεί στο Ρέθυμνο, για να παραστεί στο γάμο ενός φίλου του. Το βράδυ εκείνο, έβγαιναν από το κλαμπ, όταν για ασήμαντη αφορμή συνεπλάκησαν με την παρέα των ντόπιων, οι οποίοι βρισκόταν υπό καθεστώς μέθης. Το επεισόδιο ξεκίνησε αρχικά με σπρωξίματα και αψιμαχίες ενώ στη συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου.

Οι δύο καταδικασθέντες, υποστήριξαν πως ο Γάλλος ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος με το μπουκάλι, ζήτησαν συγνώμη και ευχήθηκαν να μην είχαν καταλήξει έτσι τα πράγματα.