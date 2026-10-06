LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» στις εξόδους των Εθνικών Οδών και στο λιμάνι του Πειραιά – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Η Τρίτη (6/10) χαρακτηρίζεται από αυξημένη κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με μποτιλιαρισμένες εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό, «έμφραγμα» στον Κηφισό και προβλήματα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις Λεωφόρους Ποσειδώνος και Σχιστού.

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κίνηση - Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολη είναι και η Τρίτη (6/10) σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με αυξημένη κίνηση και μποτιλιαρισμένες εξόδους των Εθνικών Οδών.
  • «Έμφραγμα» έχει προκληθεί για ακόμη μία ημέρα στον Κηφισό, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
  • Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φυλής μέχρι Κηφισίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύσκολη είναι και η Τρίτη (6/10) σε πολλούς δρόμους της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη. Μποτιλιαρισμένες είναι οι έξοδοι των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας.

«Έμφραγμα» έχει προκληθεί για ακόμη μία ημέρα στον Κηφισό, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 

Άνω των 30′ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία

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