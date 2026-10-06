Γιατί συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου χάθηκαν έξι ανθρώπινες ζωές. Φωτογραφικά ντοκουμέντα στην «R» από το εσωτερικό του κτιρίου.