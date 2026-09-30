Πλάκα: Απαραίτητη η στήριξη των γειτονικών κτιρίων πριν από τις έρευνες της ΔΑΕΕ στον χώρο της έκρηξης

Η στήριξη των γειτονικών κτιρίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η ΔΑΕΕ να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο του διώροφου κτιρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, και να προχωρήσει στην εξέταση του εδάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να καταφέρουν τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) να μπουν στον χώρο της τραγωδίας και να εξετάσουν το έδαφος θα πρέπει να υπάρξει στήριξη των διπλανών κτιρίων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη αναλάβει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος από ενδεχόμενη πτώση δομικών υλικών και να καταστεί δυνατή η έρευνα στον χώρο.

Στον 2ο όροφο του κτιρίου η διαρροή αερίου, στεγανό το κεντρικό δίκτυο

Παράλληλα, στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτους φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο, με τη χρήση αζώτου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σημαντικά αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξειδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή.

Δείτε βίντεο από την αυτοψία της ΔΑΕΕ:

Γενετικό υλικό έδωσαν οι συγγενείς των 6 θυμάτων

Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες πηγές, οι συγγενείς τους προσήλθαν τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA.

Δεν έχουν εντοπιστεί η κουζίνα και ο καυστήρας του διαμερίσματος του 2ου ορόφου

Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διέθετε παροχή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούταν για το τζάκι, την κουζίνα και έναν καυστήρα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποια από τις συσκευές του διαμερίσματος συνδέεται με τη διαρροή, ενώ η κουζίνα και ο καυστήρας δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί στα συντρίμμια που έχουν απομακρυνθεί από το σημείο.

Η άτυχη 78χρονη ήθελε να γίνει έλεγχος πριν από έναν μήνα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η 78χρονη η οποία ήταν μεταξύ των θυμάτων, φέρεται να αναζητούσε πριν έναν μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή, τεχνικό για να εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης. Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης και μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη διαρροής.

Η γυναίκα είχε βρει και είχε απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό αλλά λόγω καλοκαιριού, ο έλεγχος μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε.

Στο επίκεντρο πλέον της έρευνας της ΔΑΕΕ βρίσκονται εφεξής ο συντηρητής του δικτύου αλλά και όσοι είχαν επιθεωρήσει την εσωτερική εγκατάσταση.