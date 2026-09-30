Κυριάκος Πιερρακάκης: «Δίνουμε εργαλεία στους πολίτες – Σε κάθε νέα δυσκολία θα είμαστε δίπλα τους»

Με κεντρικό σύνθημα «δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο», ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξειδίκευσε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και το ιδιωτικό χρέος. Από τις επικείμενες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την ενεργοποίηση των 120 δόσεων, έως τα βαριά πρόστιμα στους servicers, ο υπουργός Οικονομικών περιέγραψε το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha.

Με την επισήμανση ότι η Ελλάδα είναι μια από τις τρεις πρώτες χώρες που έχει λάβει συνολικά μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής κρίσης, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ενημέρωσε ότι από την έναρξη της κρίσης έχουν αποδοθεί 1 δισ. ευρώ ως μέτρο στήριξης. Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι σε 15 ημέρες θα ανακοινώσει μέτρα και για το πετρέλαιο θέρμανσης. «Θα είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα», υπογράμμισε. «Θα είμαστε δίπλα τους παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά δεκαπέντε ημέρες», πρόσθεσε.

Ο ίδιος απέκρουσε το επιχείρημα της αντιπολίτευσης για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα λέγοντας: «Αν γίνει δεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού, θα έχουμε έξτρα χώρο, έξτρα δυνατότητες να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες πάνω από τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία όπως έχετε δει κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε και κάτι».

Χείρα βοηθείας οι 120 δόσεις στους συνεπείς οφειλέτες

Για την ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, ο υπουργός Οικονομικών είπε: «Διαρκώς γίνονται ενέργειες για το ιδιωτικό χρέος σε αυτή την κατεύθυνση». «Έχουμε ήδη κάνει οκτώ ενέργειες, προστίθενται, λοιπόν, και οι 120 δόσεις για να δώσουν ανάσα στους ανθρώπους που μας βλέπουν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για να διευκρινίσει: «Είναι για τους συνεπείς ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν τα χρέη τους και ακριβώς γι’ αυτό τους δίνουμε αυτό το εργαλείο».

Προσδιορίζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης προς τους συνεπείς οφειλέτες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε: «Το σκεπτικό μας είναι: ‘Δίνω εργαλεία στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει το σωστό’. Και αυτό είναι ένα ακόμη εργαλείο». «Αυτό πάει μαζί με τον εξωδικαστικό μηχανισμός που κοιτάει όλη σου την περιουσία και ανάλογα σε στηρίζει, είναι μαζί με την αύξηση στο όριο του ακατάσχετου. Είναι πολλά πράγματα μαζί», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών.

«Είτε, λοιπόν, μιλάμε για την πολιτική του να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, είτε μιλάμε για την πολιτική για το ιδιωτικό χρέος, είτε μιλάμε για τη στήριξη στην ενεργειακή κρίση, είτε μιλάμε για τα μέτρα της ΔΕΘ… όλα αυτά είναι μία λογική. Και η λογική έχει να κάνει με το να γυρνάς πίσω το μέρισμα της ανάπτυξης στον βαθμό που μπορείς», εξήγησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Για την προστασία των δανειοληπτών από τους servicers

Ερωτηθείς για την αυστηροποίηση του πλαισίου απέναντι στους servicers και των προστασία των δανειοληπτών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε: «Τα περιθώρια του παρελθόντος κλείνουν οριστικά με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θέτει ανώτατο πλαφόν στις ζητούμενες προκαταβολές και απαγορεύει ρητά την εκκίνηση πλειστηριασμών σε δανειολήπτες που τηρούν τη ρύθμισή τους». Προειδοποίησε μάλιστα ότι «σε περίπτωση παραβίασης από τους servicers, η πράξη θα είναι άκυρη», ο οφειλέτης θα κερδίζει όφελος πέντε δόσεων, ενώ θα επιβάλλονται πρόστιμα ύψους έως μισού εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία θα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας να βρίσκονται «από πάνω».

«Διεκδικήσαμε και πήραμε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια»

Αναφερόμενος στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης -ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup- αφού εξήγησε ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται με αργούς ρυθμούς», υπενθύμισε: «Διεκδικήσαμε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, για ενεργειακές επενδύσεις – αυτές μειώνουν πιο στρατηγικά το κόστος του λογαριασμού για τον κόσμο που μας βλέπει – το πετύχαμε».

«Άρα αν πάμε στα κακά σενάρια, αν πάμε σε δυσκολίες, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να επικρατήσει κοινή λογική και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας ακόμα παραπάνω», πρόσθεσε. «Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό προφανώς το λέω με το εθνικό μας καπέλο και με την εθνική μας στρατηγική», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.