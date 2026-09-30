Παύλος Μαρινάκης: «Έρχεται επέκταση των παρεμβάσεων και στο πετρέλαιο θέρμανσης»

Παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διαβεβαιώνοντας για συνέχισή τους έως το τέλος του έτους. Την εν λόγω εξαγγελία έκανε νωρίτερα σήμερα υπογραμμίζοντας ότι αυτή συνιστά υποστηρικτικό μέτρο σε συνέχεια όσων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριακός Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην τιμή των καυσίμων. Εκτείνεται και σε ρυθμίσεις για οφειλέτες και μέτρα προστασίας από τους servicers.

Μιλώντας στο MEGA, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κρατική στήριξη στο ντίζελ αυξάνεται κατά επιπλέον 5 λεπτά, από τα 10 στα 15 λεπτά, ενώ με τη συνδρομή των διυλιστηρίων εκτίμησε ότι η συνολική επιδότηση θα φθάσει τα 20 λεπτά. «Παρατείνεται η στήριξη και προστίθενται επιπλέον στα 10, άλλα 5 λεπτά», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Εφ’ όσον συνεχιστεί η συνδρομή των διυλιστηρίων, πάμε σε μια επιδότηση συνολικά στο ντίζελ στα 20 λεπτά», διευκρίνισε.

Στόχος χαμηλότερη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το ύψος της παρέμβασης ή την τελική τιμή διάθεσης.

«Η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος», είπε και παρέπεμψε στις ανακοινώσεις της 14ης Οκτωβρίου «για την πλήρη εικόνα».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η στήριξη για τη θέρμανση δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο, αλλά αφορά και άλλες μορφές, όπως ο ηλεκτρισμός, τα καυσόξυλα και το φυσικό αέριο». Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να απευθυνθεί με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για έκτακτες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το ελληνικό αίτημα αφορά τη δυνατότητα εξαίρεσης πρόσθετων έκτακτων δαπανών, ώστε τα κράτη να μπορούν, υπό συγκεκριμένους περιορισμούς, να αξιοποιούν επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ για νέα μέτρα στήριξης.

Από τις 72 στις 120 δόσεις

Κεντρικό σημείο των παρεμβάσεων αποτελεί και η επέκταση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με δυνατότητα ένταξης και οφειλών του 2024. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση 72 δόσεων θα έχουν τη δυνατότητα μετάβασης στις 120». «Η βασική διαφορά είναι ότι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μειώνει το ύψος της μηνιαίας δόσης, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο σε νοικοκυριά και κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», τόνισε.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τη διατήρηση του επιτοκίου τόσο με τους ισχύοντες κανόνες και ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και με την ανάγκη, όπως είπε, να υπάρχει δικαιοσύνη απέναντι σε όσους εξοφλούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

«Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των δόσεων, μικραίνει το ποσό της δόσης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «στόχος είναι να διευκολυνθούν επιχειρήσεις και πολίτες να παραμείνουν συνεπείς σε μια περίοδο αυξημένων εξόδων».

Παράταση της πρωτοβουλίας για μειωμένες τιμές

Για την ακρίβεια στην αγορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε ως βασικό κυβερνητικό στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των ελέγχων στην αγορά. Ανέφερε ότι «τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο της κρίσης ξεπερνούν συνολικά τα 60 εκατ. ευρώ και υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι «η εθελοντική πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, παρατείνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στην προηγούμενη φάση είχαν ενταχθεί περισσότεροι από 1.600 κωδικοί προϊόντων, ενώ ήδη 387 κωδικοί έχουν ενταχθεί στην επόμενη φάση για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι «η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αποτελεί λύση από μόνη της στο πρόβλημα της ακρίβειας», χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα ακόμη εργαλείο που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής».

«Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε, ταυτόχρονα, να θέσει όρια στις προσδοκίες για το εύρος των κρατικών παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως τα μέτρα αρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά».

«Δεν πανηγυρίζουμε, δεν λέμε ότι φτάνουν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτήρισε ακοστολόγητες.

Επίσης, αναφέρθηκε στα ήδη ανακοινωμένα μέτρα για επιστροφή ενοικίου, στη στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων και συνταξιούχων και στις φορολογικές ελαφρύνσεις, υποστηρίζοντας ότι «η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων προέρχεται, μεταξύ άλλων, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την αύξηση της απασχόλησης και τις επενδύσεις».

Το μήνυμα προς τους υπουργούς

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο ίδιος κρίνει και αξιολογεί τους υπουργούς του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αποσυνδέσει τη δήλωση του πρωθυπουργού από συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως επρόκειτο για «μήνυμα με κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη». «Κριτές μας είναι οι πολίτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη και ότι η τελική αξιολόγηση της κυβέρνησης γίνεται από τους πολίτες. Έδωσε, πάντως, έμφαση στην ανάγκη κοινής γραμμής στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, η χώρα εισέρχεται στην «τελική ευθεία».

«Όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αλαζονεία προφανώς, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παρά όσα έχουν γίνει «υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και λάθη που πρέπει να διορθωθούν». Το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να επικεντρωθούν στην προβολή του κυβερνητικού έργου, αποφεύγοντας παράλληλα την εσωστρέφεια και τις αντιπαραθέσεις ενόψει της επόμενης πολιτικής περιόδου.