ΠΑΟΚ – Μανρέσα 93-78: «Καθάρισε» με ηγέτη Όσμαν και εξαιρετικό Ταϊρί

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Μανρέσα με 93-78 στην 1η αγωνιστική του EuroCup, σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε λόγω καρφώματος. Η υπεροχή του στη ρακέτα και οι εξαιρετικές εμφανίσεις των Τζέντι Όσμαν και Μπριν Ταϊρί οδήγησαν τον «Δικέφαλο» στη νίκη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» τη Μανρέσα με 93-78 στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, στην πρεμιέρα του EuroCup.
  • Η υπεροχή του «Δικέφαλου» στη ρακέτα και οι εξαιρετικές εμφανίσεις των Τζέντι Όσμαν (23π.) και Μπριν Ταϊρί (20π.) ήταν καθοριστικές, με τον Ταϊρί να «πυροβολεί» αδιακρίτως στο δεύτερο ημίχρονο.
  • Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου μισή ώρα, ενάμισι λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, εξαιτίας καρφώματος στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου.

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Από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά ο ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετικά εύκολο το «έργο» του και κέρδισε σήμερα Τετάρτη το βράδυ στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, για την 1η αγωνιστική του EuroCup, τη Μανρέσα, με 93-78. To παιχνίδι διακόπηκε, για περίπου μισή ώρα, ενάμισι λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, εξαιτίας προβλήματος στο ύψος στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου.

Τη διαφορά για τον «Δικέφαλο» στο παρκέ την έκανε η υπεροχή του στη ρακέτα (45 ριμπάουντ, 10 εκ των οποίων επιθετικά, με την αντίπαλό του μα μαζεύει συνολικά 35) και ο Τσέντι Όσμαν (23 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα). Το έργο του Τούρκου στήριξαν άριστα ο Μπριν Ταϊρί (20 πόντοι, 19 από τους οποίους τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, με 4/5 τρίποντα), Νικ Καλάθης (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισαν για τη Μανρέσα οι γνώριμοι από τη θητεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε Άρη και ΠΑΟΚ , αντίστοιχα, Τζέι Ντι Νότε (16 πόντοι, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τίμι Άλεν ( 15 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

ΠΑΟΚ

Ισορροπημένο το παιχνίδι από την εκκίνησή του, με τις ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, λειτουργώντας περισσότερο με επιθετική διάθεση και λιγότερο με “όρεξη” για περιορισμό του αντιπάλου. Με κινητήριο μοχλό τον Όσμαν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με 12-9, διαφορά η οποία, με τη συνδρομή του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, «ανέβηκε» στο 8’ στο +5 (21-16).

Η… δράση του Άλεν έβαλε σε θέση οδηγού στο ματς τη Μανρέσα (21-22), στην έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, με τους Όσμαν, Αλεξάντερ να «οπλίζουν» για τον «Δικέφαλο» και να αποκαθιστούν την… τάξη υπέρ του (14’ 33-28).

Οι Νότε, Άλεν «απάντησαν» για την ισπανική ομάδα, “γυρνώντας” εκ νέου την αναμέτρηση (19’ 38-41), με την Μανρέσα να αποκτά προβάδισμα 5 πόντων στο 21’ (40-45).

Ο ΠΑΟΚ «έγραψε» επιμέρους 14-5 και πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 27’ με +4 (54-50). Διαφορά την οποία είχε στο ίδιο επίπεδο με τη διακοπή του ματς (56-52), λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Στο 34’ με τον Ταϊρί να “πυροβολεί” αδιακρίτως, ο «Δικέφαλος» ξέφυγε με +14 (70-56), βάζοντας, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την επικράτησή του.

Το +15 , με το τελικό 93-78, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που είχε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78

Διαιτητές: Πόρομπιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Γκράτσιν (Κροατία), Πάζουρεκ (Τσεχία)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ταϊρί 20 (4), Όσμαν 23 (1), Αλεξάντερ 7, Ομορούγι, Χάτζινς 9 (1), Φόστερ 8, Περσίδης, Μουρ 2, Καλάθης 13 (1), Μπαζίνας 2.

ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Άλεν 15 (1), Κολέντα 3, Βίλα 4, Μπόφορ, Μπάσας 10 (2), Τάμπα 7, Αγκμπό 2, Νότε 16 (2), Ονγκέντα 9, Εναμπουέλε 4, Βιγιάρ 2, Μίντσεβ 6.

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