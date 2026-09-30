Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής – Ξεχωρίζουν το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός-Άρης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με οκτώ αναμετρήσεις να διεξάγονται από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 21:15, στο γήπεδο της Τούμπας. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και μετά την πρωινή παρέλαση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας Παναθηναϊκός – Άρης, ο οποίος θα αρχίσει στις 17:30 της ίδιας ημέρας στο ΟΑΚΑ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρκό, στις 15:00 της 28ης Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής