Πλάκα: «Στείλαμε στο υπουργείο επιστολή έπειτα από φωτιά και δεν λάβαμε ποτέ απάντηση» καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής

Ανήσυχοι οι κάτοικοι της Πλάκας μετά την φονική έκρηξη, από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9).

Ο σύλλογος των κατοίκων της Πλάκας γνωστοποίησε ότι πέρυσι τον Οκτώβριο είχε στείλει δυο επιστολές στις αρμόδιες Αρχές ζητώντας τους να επιληφθούν του ζητήματος της πυρασφάλειας στην περιοχή, αλλά οι επιστολές έμειναν αναπάντητες, ακόμη και μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε και κατασβέστηκε άμεσα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος της Κίνησης κατοίκων της Πλάκας είπε: «Πέρσι, την 5η Οκτωβρίου , είχαμε στείλει επιστολή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον Δήμο ώστε να γίνει μια άσκηση της Πυροσβεστικής για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προέκυπτε. Δεν πήραμε καμία απάντηση».

«Δυο ημέρες μετά είχε μια έκρηξη σε ξενοδοχείο της οδού Νικοδήμου, η οποία κατασβέστηκε άμεσα. Ευτυχώς ήταν 2 το πρωί και μπόρεσε το πυροσβεστικό όχημα ανάποδα στον δρόμο και την έσβησε», επισήμανε. «Ξαναστείλαμε αίτημα την 16η Οκτωβρίου του 2025 μετά την πυρκαγιά και δεν λάβαμε ποτέ απάντηση», τόνισε η Σοφία Παρασκευοπούλου. «Δεν ξέρουμε εάν είναι συντηρημένοι οι κρουνοί. Επίσης, η Πλάκα είναι σαν λαβύρινθος σε περίπτωση που συμβεί κάτι και φοβόμαστε», είπε η Σοφία Παρασκευοπούλου.