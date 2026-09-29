Γεωργιάδης: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για Πατούλη – Τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας MedWatch

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η πλατφόρμα MedWatch που ξεκίνησε τη λειτουργία της από την Αθήνα και επεκτάθηκε στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λειτουργεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, όπου οι Ιατρικοί Σύλλογοι διαθέτουν ηλεκτρονικά μητρώα, ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παρουσίασε τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως τώρα.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις καταγγελίες, που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη.

Όπως είπε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαβίβασε στο υπουργείο τις σχετικές καταγγελίες και ο ίδιος τις διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να εξεταστούν.

«Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε», ανέφερε ο υπουργός, εξηγώντας ότι, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του σχέσεις με τον κ. Πατούλη, αρμόδια να κρίνει αν οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι σύννομες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Τα ευρήματα της MedWatch

Το πρώτο στοιχείο που παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, από την έναρξη λειτουργίας της MedWatch μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί μείωση κατά 91% στις σχετικές διαφημίσεις.

Ο υπουργός απέδωσε την εξέλιξη αυτή, μεταξύ άλλων, στην απομάκρυνση διαφημίσεων από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενδεχομένως φοβήθηκαν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ελέγχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η πλατφόρμα έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής:

119 ευρήματα σε οδοντιατρεία που αφορούν υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η σχετική εγκύκλιος του 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους τη χρήση βοτουλινικής τοξίνης μόνο για θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς σκοπούς.

231 ευρήματα σχετικά με αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ.

Από αυτά, 135 αφορούν απλά ιατρεία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής.

911 διαδικτυακά περιεχόμενα που αναφέρονται σε «botox spots» και άλλες ενέσιμες θεραπείες ή αγωγές αδυνατίσματος, για τις οποίες ο υπουργός ανέφερε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση.

468 περιπτώσεις μη γιατρών που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

16 ευρήματα που, σύμφωνα με την παρουσίαση, αφορούν περιπτώσεις άμεσης συνταγογράφησης.

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία τους, εκ των οποίων οι τρεις είναι κέντρα φυσικοθεραπείας.

Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους Ιατρικούς Συλλόγους και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε, ακόμη, ότι τα «κόκκινα» ευρήματα της πλατφόρμας μειώνονται διαρκώς, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι πέρα από τους ελέγχους υπάρχει και συμμόρφωση από επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται ότι οι σχετικές πρακτικές εντοπίζονται.

Νέα επιτροπή για την αναγεννητική ιατρική

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη σύσταση της επιτροπής που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την ευεξία και την αναγεννητική ιατρική, με επικεφαλής τη γενική γραμματέα του υπουργείου, Λίλιαν Μιλτιάδου.

Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι να αποκλειστεί η Ελλάδα από τον συγκεκριμένο τομέα ούτε να κλείσουν κέντρα ευεξίας, αλλά να δημιουργηθεί ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο με προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών.

Η επιτροπή θα εξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο, τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες θεραπείες, καταθέτοντας στη συνέχεια προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανέφερε ότι η επιτροπή θα ξεκινήσει να λειτουργεί τις επόμενες ημέρες.

«Δεν θα δεχθώ τη συνολική απαξίωση του ιατρικού κόσμου»

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, η λειτουργία της MedWatch δεν πρέπει να οδηγήσει σε γενίκευση για το σύνολο των γιατρών.

«Σε καμία περίπτωση ως υπουργός Υγείας της Ελλάδος δεν θα δεχθώ τη συνολική απαξίωση του ιατρικού κόσμου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «ούτε όλοι οι γιατροί μας είναι απατεώνες, ούτε όλοι οι γιατροί μας είναι παραβάτες ή πιθανοί παραβάτες».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι το αριθμητικό επίπεδο των πιθανών παραβατών είναι κάτω από το 1% του συνόλου των γιατρών, ενώ κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το υπουργείο Υγείας δεν διαθέτει ελεγκτική αρμοδιότητα για τους συγκεκριμένους ελέγχους. Η MedWatch, όπως εξήγησε, λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο που εντοπίζει πιθανές παραβάσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε αυτοί να αποφασίζουν αν και πώς θα προχωρήσουν σε έλεγχο.