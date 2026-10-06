Φίλιππος Βαρβέρης – Εβίτα Μιχαλοπούλου: Ονειρικός γάμος στη Μύκονο

Ο Φίλιππος Βαρβέρης, γιος του γνωστού και επιτυχημένου επιχειρηματία Νίκου Βαρβέρη, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Εβίτα Μιχαλοπούλου, σε μια τελετή που συγκέντρωσε στο Νησί των Ανέμων την ελίτ του επιχειρηματικού και του εφοπλιστικού κόσμου της χώρας.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δίπλα στο κύμα, με τη θαλασσινή αύρα να θέλγει όλους τους καλεσμένους, πραγματοποιήθηκε ένας από τους πιο λαμπερούς και αριστοκρατικούς γάμους του φθινοπώρου. Ο Φίλιππος Βαρβέρης και η Εβίτα Μιχαλοπούλου, ύστερα από τρία χρόνια σχέσης επισφράγισαν τον δυνατό έρωτά τους. Η πρόταση γάμου ήρθε εν πλω, πριν από περίπου έναν χρόνο, και με τον πιο ρομαντικό τρόπο. Σε ένα ιστιοφόρο εν μέσω του Αιγαίου, καθώς και οι δύο μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη θάλασσα, την ιστιοπλοΐα, την περιπέτεια και τα ταξίδια.

Η νύφη, που ξεχωρίζει για το απαράμιλλο στιλ, την κομψότητα, την ευγενική φυσιογνωμία και την έμφυτη φινέτσα της, προέρχεται από μια εξαιρετική οικογένεια με έντονη δραστηριότητα στον χώρο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και των επενδύσεων ακινήτων. Η ίδια διαθέτει σπουδαία παιδεία και κουλτούρα έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στο εξωτερικό, ενώ έχει ειδικευτεί στο Hospitality Management στην Ελβετία και πλέον δραστηριοποιείται στον χώρο της διαχείρισης πολυτελών κατοικιών. Η Ε. Μιχαλοπούλου ασχολείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της διαχείρισης και της ανάπτυξης ακινήτων, καθώς η οικογένειά της διατηρεί πολυτελείς ιδιόκτητες κατοικίες στη Μύκονο. Ο Φ. Βαρβέρης έχει σπουδάσει Τέχνη στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη και έχει αναλάβει δημιουργικό ρόλο στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Το σκηνικό της δεξίωσης και του γάμου, που επιμελήθηκε η Φαίη Βαλλίδη, ήταν καθηλωτικό και παραμυθένιο, με μικρές κόκκινες λεπτομέρειες μέσα στο λευκό που κυριαρχούσε. Το γαμήλιο δείπνο στήθηκε πάνω στην αμμουδιά, δίπλα ακριβώς στο κύμα, συνδυάζοντας την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά με την υψηλή αισθητική. Δεκάδες αναμμένα κεριά, αέρινα λευκά υφάσματα και εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις σε σκούρο κόκκινο και μπορντό τόνο δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρομαντισμό, ζεστασιά, αλλά και απαράμιλλη πολυτέλεια. Την παραδοσιακή νότα της βραδιάς έδωσαν τοπικοί μουσικοί που συνόδευσαν το ζευγάρι, ενώ η νύχτα έγινε ημέρα όταν ο ουρανός της Μυκόνου φωτίστηκε από ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων.

Στο pre wedding πάρτι, την Παρασκευή στο «Interni» στη Χώρα της Μυκόνου, οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν μια βραδιά εμπνευσμένη από την ιταλική φινέτσα και τις γεύσεις της γείτονος.

Ανάμεσα στα αναμνηστικά που προσφέρθηκαν στους καλεσμένους ήταν και αναπτήρες με τα ονόματα του ζευγαριού, ώστε να μη σβήνουν ποτέ τα κεριά, ενώ το όνομα του κάθε καλεσμένου, ώστε να βρει τη θέση του, ήταν γραμμένο πάνω σε μια κόκκινη καυτερή πιπεριά! Η πολυώροφη γαμήλια τούρτα ήταν στην κλασική μορφή της, όμως ξεχώριζε η λεπτομέρεια με τις φράουλες. Το νυφικό της Ε. Μιχαλοπούλου ήταν λιτό, στράπλες με εντυπωσιακή sculptural φούστα. Από την πλευρά του, ο Φ. Βαρβέρης κινήθηκε στην ίδια αισθητική κατεύθυνση, φορώντας λευκό tuxedo. Το αποτέλεσμα ήταν ένα απόλυτα αρμονικό look, με το ζευγάρι να αποπνέει κομψότητα χωρίς υπερβολές.

Μεταξύ των λαμπερών παρευρισκομένων ήταν οι αγαπημένες παιδικές φίλες της Εβίτας Αλεξάνδρα Νίκα, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, Μάιρα Βαφειά, αλλά και η Δανάη Λιβιεράτου, η οποία μάλιστα χάρισε στους καλεσμένους μοναδικές ερμηνείες τραγουδώντας live για το ζευγάρι. Η λίστα των καλεσμένων περιελάμβανε επίσης τη Χρυσάνθη Κουρούπη, τη Μαρίνα Βερνίκου, την Ντέλα Ρούνικ, τη Βασιλική Ρούσσου, την Αννα Κούμπα, τον Θανάση Πανουργιά, τη Χριστίνα Παππά, την Ιφιγένεια Πρωτονοταρίου και τον σύζυγό της, Αντώνη Ξυλά, καθώς και τον δήμαρχο Μυκόνου, Χρήστο Βερώνη.

Ο γάμος του Φ. Βαρβέρη και της Ε. Μιχαλοπούλου συνδύασε μοναδικά την ελληνική νησιωτική παράδοση με τη σύγχρονη κοσμοπολίτικη αύρα. Το ερωτευμένο ζευγάρι δέχθηκε τις πιο θερμές ευχές από συγγενείς και φίλους για μια κοινή ζωή γεμάτη ευτυχία, ταξίδια και ανεξίτηλες στιγμές.