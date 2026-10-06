Νέο τελεσίγραφο των ΗΠΑ: «Κυρώσεις ανά πάσα στιγμή» σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συναλλάσσονται με το Ιράν

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Νέες κυρώσεις κατά διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν προανήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι ξένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εξακολουθούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με ιρανικές τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα «ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση».

Η Ουάσινγκτον καλεί τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τα λεγόμενα «παράλληλα τραπεζικά κανάλια», τα οποία, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Στο στόχαστρο ο χρηματοπιστωτικός τομέας

Η προειδοποίηση εντάσσεται στην ευρύτερη αμερικανική εκστρατεία για τον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν, η οποία έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει ήδη επιβάλει σειρά κυρώσεων σε βάρος ιρανικών δραστηριοτήτων, με μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα κρυπτονομίσματα, τις μεταφορές και τη βιομηχανία.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε δύο τράπεζες, μία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μία στην Τουρκία, με την Ουάσινγκτον να τις κατηγορεί ότι διευκόλυναν οικονομικές δραστηριότητες της Τεχεράνης.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν

Η νέα προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου ευρείας κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων, μεταξύ των οποίων και τα λιπάσματα, να καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις.

Η αμερικανική προειδοποίηση προς τις διεθνείς τράπεζες σηματοδοτεί, έτσι, νέα διεύρυνση του οικονομικού μετώπου απέναντι στην Τεχεράνη, με την Ουάσινγκτον να καθιστά σαφές ότι οι συναλλαγές με το ιρανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις.