Τραμπ: Διευρύνει με εκτελεστικό διάταγμα την πρόσβαση σε αφορολόγητο «κόκκινο ντίζελ»

Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διευρύνεται η πρόσβαση σε αφορολόγητο ντίζελ, γνωστό ως «κόκκινο ντίζελ» υπέγραψε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα επί σκηνής, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νεμπράσκα, δηλώνοντας ότι η νέα οδηγία καταργεί την απαίτηση το συγκεκριμένο καύσιμο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μη οδικές εφαρμογές.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, η αλλαγή επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε να αγοράζει το αφορολόγητο καύσιμο, το οποίο διακρίνεται από το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του.
Η απόφαση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους των καυσίμων και την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου για τη χρήση του αφορολόγητου ντίζελ.
President Trump signs an executive order removing red dye diesel requirements, a tax-free type of diesel reserved for certain off-roading cars. By lifting the requirements anyone who drives a diesel-powered vehicle can purchase it. https://t.co/T9aCKSmqFd
— CSPAN (@cspan) October 6, 2026