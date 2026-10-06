Τραμπ: Διευρύνει με εκτελεστικό διάταγμα την πρόσβαση σε αφορολόγητο «κόκκινο ντίζελ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που διευρύνει την πρόσβαση σε αφορολόγητο «κόκκινο ντίζελ», καταργώντας την απαίτηση για αποκλειστική χρήση σε μη οδικές εφαρμογές. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νεμπράσκα, επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε να αγοράζει το καύσιμο, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους των καυσίμων και στην αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ, ντίζελ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διευρύνεται η πρόσβαση σε αφορολόγητο ντίζελ, γνωστό ως «κόκκινο ντίζελ».
  • Η νέα οδηγία καταργεί την απαίτηση το συγκεκριμένο καύσιμο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μη οδικές εφαρμογές.
  • Σύμφωνα με τον Τραμπ, η αλλαγή επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε να αγοράζει το αφορολόγητο καύσιμο, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους των καυσίμων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διευρύνεται η πρόσβαση σε αφορολόγητο ντίζελ, γνωστό ως «κόκκινο ντίζελ» υπέγραψε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα επί σκηνής, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νεμπράσκα, δηλώνοντας ότι η νέα οδηγία καταργεί την απαίτηση το συγκεκριμένο καύσιμο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μη οδικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η αλλαγή επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε να αγοράζει το αφορολόγητο καύσιμο, το οποίο διακρίνεται από το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του.

Η απόφαση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους των καυσίμων και την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου για τη χρήση του αφορολόγητου ντίζελ.

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