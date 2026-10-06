Ενδιάμεσες εκλογές: Ο Τραμπ εξετάζει χρηματοδότηση των τηλεοπτικών διαφημίσεων με προσωπικά κεφάλαια ή μέσω MAGA

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει προσωπικά ή μέσω της πολιτικής επιτροπής MAGA Inc. τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο αντιδράσεων για τη χρήση δημόσιων πόρων σε τηλεοπτικά σποτ που συνδέονται με την πολιτική του ατζέντα, πρακτική την οποία ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται ως ενημερωτικές ανακοινώσεις.

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Διεθνή Νέα

Ενδιάμεσες εκλογές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει προσωπικά το κόστος των τηλεοπτικών διαφημίσεων ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου ή να χρησιμοποιήσει πόρους που θα συγκεντρωθούν μέσω της πολιτικής επιτροπής MAGA Inc.
  • Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει τηλεοπτικά σποτ στα οποία εμφανίζεται ο ίδιος και τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.
  • Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις έχουν προκαλέσει πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, με τον Λευκό Οίκο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ενημερωτικές ανακοινώσεις και όχι για προεκλογική διαφήμιση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει προσωπικά το κόστος των τηλεοπτικών διαφημίσεων ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου ή να χρησιμοποιήσει πόρους που θα συγκεντρωθούν μέσω της πολιτικής επιτροπής MAGA Inc.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει τηλεοπτικά σποτ στα οποία εμφανίζεται ο ίδιος και τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις έχουν προκαλέσει πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, καθώς επικριτές της κυβέρνησης αμφισβητούν τη χρήση χρημάτων των φορολογουμένων για την προβολή μηνυμάτων που συνδέονται με την πολιτική ατζέντα του προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος έχει υπερασπιστεί τη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ενημερωτικές ανακοινώσεις και όχι για προεκλογική διαφήμιση.

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