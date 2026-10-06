Ενδιάμεσες εκλογές: Ο Τραμπ εξετάζει χρηματοδότηση των τηλεοπτικών διαφημίσεων με προσωπικά κεφάλαια ή μέσω MAGA

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει προσωπικά το κόστος των τηλεοπτικών διαφημίσεων ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου ή να χρησιμοποιήσει πόρους που θα συγκεντρωθούν μέσω της πολιτικής επιτροπής MAGA Inc.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει τηλεοπτικά σποτ στα οποία εμφανίζεται ο ίδιος και τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις έχουν προκαλέσει πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, καθώς επικριτές της κυβέρνησης αμφισβητούν τη χρήση χρημάτων των φορολογουμένων για την προβολή μηνυμάτων που συνδέονται με την πολιτική ατζέντα του προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος έχει υπερασπιστεί τη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ενημερωτικές ανακοινώσεις και όχι για προεκλογική διαφήμιση.