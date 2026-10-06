Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα – Πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, ασφαλές το πλήρωμα

Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπου ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, ενώ η UKMTO διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος και συνιστά αυξημένη προσοχή στα πλοία της περιοχής.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπου δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.
  • Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.
  • Η UKMTO συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπου δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, σύμφωνα με την UKMTO.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Η UKMTO συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Νωρίτερα, η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε πορεία, αφού, σύμφωνα με την αναφορά, απειλήθηκε από ιρανικές δυνάμεις.

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