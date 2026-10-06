Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα – Πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, ασφαλές το πλήρωμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπου δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, σύμφωνα με την UKMTO.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Η UKMTO συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Νωρίτερα, η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε πορεία, αφού, σύμφωνα με την αναφορά, απειλήθηκε από ιρανικές δυνάμεις.