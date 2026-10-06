Σαουδική Αραβία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι σε αμάχους και υποδομές

Το Ριάντ επανέλαβε την πλήρη πολιτική και στρατιωτική στήριξή του στην κυβέρνηση της Υεμένης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα σε δράση.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών περιοχών, οικονομικών εγκαταστάσεων και θρησκευτικών χώρων.
Παράλληλα, το Ριάντ επανέλαβε την «πλήρη πολιτική και στρατιωτική» στήριξή του προς την κυβέρνηση της Υεμένης.
Η σαουδαραβική πλευρά κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη.
#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s strongest condemnation and denunciation of the terrorist Houthi militia’s continued targeting of civilians and civilian and economic facilities in the Kingdom; its blatant and repeated attacks against the holiest sites on earth—Makkah and Madinah— the capital Riyadh, and the cities of Abha, Khamis Mushait, Jazan, Najran, Taif, and Yanbu; and its targeting of Saudi vessels in the southern Red Sea and the Bab al-Mandab Strait.
— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) October 5, 2026