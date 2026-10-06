Σαουδική Αραβία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι σε αμάχους και υποδομές

Η Σαουδική Αραβία, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών της, καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών περιοχών, οικονομικών εγκαταστάσεων και θρησκευτικών χώρων στην Υεμένη. Παράλληλα, το Ριάντ επανέλαβε την πλήρη πολιτική και στρατιωτική του στήριξη στην κυβέρνηση της Υεμένης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα σε άμεση δράση και παροχή απαραίτητης στήριξης.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών περιοχών, οικονομικών εγκαταστάσεων και θρησκευτικών χώρων.
  • Το Ριάντ επανέλαβε την πλήρη πολιτική και στρατιωτική στήριξή του στην κυβέρνηση της Υεμένης.
  • Η σαουδαραβική πλευρά κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη.

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Το Ριάντ επανέλαβε την πλήρη πολιτική και στρατιωτική στήριξή του στην κυβέρνηση της Υεμένης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα σε δράση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών περιοχών, οικονομικών εγκαταστάσεων και θρησκευτικών χώρων.

Παράλληλα, το Ριάντ επανέλαβε την «πλήρη πολιτική και στρατιωτική» στήριξή του προς την κυβέρνηση της Υεμένης.

Η σαουδαραβική πλευρά κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη.

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