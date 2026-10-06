Ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ – Οι Χούθι αναφέρουν επιθέσεις σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις της Aramco

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας πάνω από το Ριάντ, με τους Χούθι να αναφέρουν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο King Khalid και το διυλιστήριο της Aramco στο Ραμπίγκ, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν εν μέσω κλιμακούμενων μαχών στην Υεμένη μεταξύ του συνασπισμού που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας πάνω από το Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).
  • Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι ανακοίνωσε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο King Khalid, το διυλιστήριο της Aramco και άλλες εγκαταστάσεις.
  • Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που οι μάχες στην Υεμένη κλιμακώνονται σημαντικά μεταξύ του συνασπισμού που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας πάνω από το Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από σειρά προηγούμενων εκρήξεων που είχαν ακούσει δημοσιογράφοι του AFP και κάτοικοι της περιοχής, την ώρα που οι μάχες στην Υεμένη κλιμακώνονται σημαντικά μεταξύ του συνασπισμού που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, η οργάνωση της Υεμένης εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, καθώς και το διυλιστήριο της Aramco στο Ραμπίγκ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο Άμπχα, η αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ, καθώς και εγκαταστάσεις στις επαρχίες Νατζράν και Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας.

Πλήγματα του συνασπισμού σε στρατιωτικούς στόχους στη Χοντέιντα

Ο συνασπισμός του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έπληξε «στρατιωτικούς στόχους» στη Χοντέιντα της Υεμένης, λιμάνι που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας, ενημέρωσε μέσω Χ πως ναυτικές δυνάμεις «κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες», αποτρέποντας έτσι «σχεδιαζόμενη επίθεση» στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

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