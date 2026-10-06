Ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ – Οι Χούθι αναφέρουν επιθέσεις σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις της Aramco

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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας πάνω από το Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από σειρά προηγούμενων εκρήξεων που είχαν ακούσει δημοσιογράφοι του AFP και κάτοικοι της περιοχής, την ώρα που οι μάχες στην Υεμένη κλιμακώνονται σημαντικά μεταξύ του συνασπισμού που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, η οργάνωση της Υεμένης εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, καθώς και το διυλιστήριο της Aramco στο Ραμπίγκ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο Άμπχα, η αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ, καθώς και εγκαταστάσεις στις επαρχίες Νατζράν και Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας.

🇸🇦⚡️🇾🇪 JUST IN: Yemen’s Ansar Allah (Houthis) target Riyadh via ballistic missiles (6 October 2026) https://t.co/K1PDqWMFYV — Shahriyar Hafzari (@HafzariViews) October 5, 2026

Πλήγματα του συνασπισμού σε στρατιωτικούς στόχους στη Χοντέιντα

Ο συνασπισμός του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έπληξε «στρατιωτικούς στόχους» στη Χοντέιντα της Υεμένης, λιμάνι που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας, ενημέρωσε μέσω Χ πως ναυτικές δυνάμεις «κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες», αποτρέποντας έτσι «σχεδιαζόμενη επίθεση» στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.