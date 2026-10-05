Ιταλία: 35χρονος Βρετανός βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κομμένο κεφάλι κατσίκας – Καταγγελίες για ναρκωτικά και επικίνδυνα σεξουαλικά παιχνίδια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον μυστηριώδη θάνατο του 35χρονου Μπέντζαμιν Μπρέιθγουεϊτ στη Σικελία της Ιταλίας, η σορός του οποίου βρέθηκε γυμνή σε απομονωμένη περιοχή, δίπλα σε κομμένο κεφάλι κατσίκας. Ο Βρετανός φέρεται να είχε ταξιδέψει στην περιοχή για να συμμετάσχει σε συγκέντρωση της εναλλακτικής κοινότητας Radical Faeries, ενώ πρώην μέλος της καταγγέλλει χρήση ναρκωτικών και επικίνδυνα σεξουαλικά παιχνίδια.

Η σορός του Μπρέιθγουεϊτ εντοπίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου σε απομονωμένη περιοχή κοντά στο Canicattini Bagni, στην ανατολική Σικελία.

Κοντά στο σώμα του οι ιατροδικαστές βρήκαν ένα κομμάτι σχοινιού, ενώ ο 35χρονος έφερε τραύματα στην περιοχή του λαιμού, χωρίς να έχουν εντοπιστεί άλλα εμφανή σημάδια βίας.

Στα πρώτα στάδια της έρευνας, οι ιταλικές αρχές εξέταζαν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο ο θάνατός του να συνδέεται με στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια ερωτικού παιχνιδιού, καθώς και το κατά πόσο άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή γνωρίζουν περισσότερα για όσα συνέβησαν.

Είχε ταξιδέψει για συγκέντρωση των Radical Faeries

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μπρέιθγουεϊτ είχε φτάσει στην ύπαιθρο της Σικελίας λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του προκειμένου να συμμετάσχει σε συγκέντρωση των Radical Faeries, μιας κοινότητας που συνδέεται με εναλλακτικούς τρόπους ζωής και πνευματικές πρακτικές.

Μέλη της ομάδας φέρονται να διέμεναν σε εγκαταλελειμμένα αγροτικά κτίρια και πρόχειρους καταυλισμούς.

Πρώην μέλος της κοινότητας, το οποίο μίλησε στο βρετανικό μέσο, τη χαρακτήρισε «πολύ παγανιστική» και υποστήριξε ότι ορισμένα μέλη συμμετείχαν σε τελετουργίες που σχετίζονταν με τον δρυϊδισμό.

Καταγγελίες για χρήση ναρκωτικών και επικίνδυνα σεξουαλικά παιχνίδια

Ο πρώην συμμετέχων υποστήριξε επίσης ότι στις συγκεντρώσεις γινόταν συχνή χρήση ουσιών και ότι ορισμένοι λάμβαναν μέρος σε επικίνδυνα σεξουαλικά παιχνίδια. «Το θεωρούσα ακίνδυνο, μέχρι που έπαψε να είναι», ανέφερε, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που, όπως ισχυρίζεται, μπορούσαν να γίνουν «σκοτεινοί και χειριστικοί».

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο 35χρονος ενδέχεται να πέθανε κατά τη διάρκεια ερωτικού παιχνιδιού υπό την επήρεια ουσιών, ωστόσο πρόκειται για ισχυρισμό πρώην μέλους και όχι για συμπέρασμα των αρχών.

Υποστήριξε ακόμη ότι στην κοινότητα χρησιμοποιούνταν ουσίες όπως κάνναβη και αγιαουάσκα και ισχυρίστηκε πως ορισμένοι συμμετέχοντες μπορούσαν να πιεστούν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες.

Το μυστήριο με το κεφάλι κατσίκας και το σύμβολο

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο παράξενη όταν κοντά στη σορό βρέθηκε κομμένο κεφάλι κατσίκας. Οι ερευνητές φέρονται επίσης να εντόπισαν μία άγνωστη ουσία στο σημείο, καθώς και σε πέτρινη πλάκα μια απεικόνιση μορφής μισού ανθρώπου και μισής κατσίκας, με κυρτά κέρατα και γενειάδα.

Ωστόσο, οι ιταλικές αρχές έχουν υπογραμμίσει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει τον θάνατο του Μπρέιθγουεϊτ με αποκρυφιστική ή εσωτερική τελετουργία.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, χωρίς όμως να δώσει οριστική απάντηση για την αιτία θανάτου.

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και άλλων εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ συνεχίζουν να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες του 35χρονου.

Ο Μπρέιθγουεϊτ φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως μη δυαδικό άτομο και χρησιμοποιούσε τις ουδέτερες αντωνυμίες, ενώ ήταν γνωστός και με τα ονόματα River (Ποταμός) και Wasp (Σφήκα).

Από την πλευρά της, ιστοσελίδα που συνδέεται με δραστηριότητες των Faeries αναφέρει ότι τα σχετικά εργαστήρια πραγματοποιούνται χωρίς αλκοόλ ή άλλες ουσίες και ότι η συναίνεση είναι υποχρεωτική και πρέπει να εκφράζεται ρητά, τονίζοντας ότι κανείς δεν εξαναγκάζεται ή πιέζεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.