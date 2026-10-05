ΟΗΕ: «Βαθιά ανησυχία» Γκουτέρες για την κλιμάκωση των μαχών στην Υεμένη

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Τη βαθιά ανησυχία του για την έντονη κλιμάκωση των μαχών στην Υεμένη τις τελευταίες ημέρες εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο Γκουτέρες καταδίκασε παράλληλα τη συνέχιση των διασυνοριακών επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση.

«Η κατάσταση προκαλεί βαθιά ανησυχία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, μεταφέροντας τη θέση του γενικού γραμματέα για την πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης.