Ενεργοποιείται η Συμφωνία της Μέκκας: Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία

Στο πλαίσιο του συμφώνου αμοιβαίας άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν απόψε ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το «Σύμφωνο της Μέκκας», λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, απόρροια του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν. Το σύμφωνο αυτό περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.