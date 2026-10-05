Ενεργοποιείται η Συμφωνία της Μέκκας: Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία

Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο του «Συμφώνου της Μέκκας», ως απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Η «Συμφωνία της Μέκκας»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο του συμφώνου αμοιβαίας άμυνας, καθώς το βασίλειο αντιμετωπίζει επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης.
  • Η επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος.
  • Το «Σύμφωνο της Μέκκας», που υπογράφηκε τον Αύγουστο, περιλαμβάνει ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ορίζοντας ότι μια επίθεση σε έναν σύμμαχο θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο πλαίσιο του συμφώνου αμοιβαίας άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν απόψε ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το «Σύμφωνο της Μέκκας», λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, απόρροια του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν. Το σύμφωνο αυτό περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ