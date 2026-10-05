Ετοιμάζεται για τον γάμο της η Κατερίνα Μονογυιού – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

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Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογυιού.

Η ίδια έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας ότι δέχτηκε την πρόταση γάμου από τον σύντροφός της Φάμπιο Τσικάλα.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τον Φάμπιο Τσικάλα να της προσφέρει το δαχτυλίδι και στη συνέχεια να την αγκαλιάζει σφιχτά, αφού εκείνη του έχει απαντήσει με το πολυπόθητο το «ναι».

«Yes i do. Τα καλύτερα γενέθλια της ζωής μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μονογυιού, αποκαλύπτοντας πως ο σύντροφός της επέλεξε την ημέρα των γενεθλίων της για να τη ζητήσει σε γάμο.