Σχέδιο «Αριάδνη»: Στα χέρια της ΕΛΑΣ δύο «πορτοφολάδες» σε σταθμό του ΗΣΑΠ – Σχεδόν 3.400 συλλήψεις στα μέσα μεταφοράς σε 9 μήνες

Οι αστυνομικοί του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» συνέλαβαν έναν 26χρονο και μία 22χρονη για αφαίρεση πορτοφολιού από γυναίκα επιβάτη σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό της Ομόνοιας.

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πορτοφολάδες
πηγή: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αστυνομικοί του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου και μιας 22χρονης, που αφαίρεσαν το πορτοφόλι γυναίκας επιβάτη σε συρμό του ηλεκτρικού στον σταθμό της Ομόνοιας.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ψευδή κατάθεση, απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.
  • Συνολικά 3.394 συλλήψεις και 164.102 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα μέσα μεταφοράς κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη».

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Στη σύλληψη ενός 26χρονου και μιας 22χρονη, που μαζί με συνεργό τους, αφαίρεσαν το πορτοφόλι γυναίκας επιβάτη σε συρμό του ηλεκτρικού στον σταθμό της Ομόνοιας, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Συγκεκριμένα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλο ένα άτομο, που αναζητείται, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, προσέγγισαν γυναίκα επιβάτη συρμού του ΗΣΑΠ στον σταθμό της Ομόνοιας και, χωρίς να τους αντιληφθεί, αφαίρεσαν από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» ενημερώθηκαν για το περιστατικό και αμέσως αναζήτησαν τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν τον 26χρονο στον σταθμό της Βικτώριας, όπου τον συνέλαβαν και λίγο μετά συνελήφθη και η 22χρονη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Σχεδόν 3.400 συλλήψεις στα μέσα μεταφοράς σε 9 μήνες

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η εφαρμογή του σχεδίου με αστυνομικούς να περιπολούν και να κάνουν τακτικούς ελέγχους σε γραμμές λεωφορείων, Μετρό, Προαστιακό και Ηλεκτρικό έχει αποτρέψει πολλές παρανομίες. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη», πραγματοποιήθηκαν συνολικά 164.102 έλεγχοι, 1.539 προσαγωγές και 3.394 συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 83 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες, 29 για φθορές και γκράφιτι, 1.012 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 109 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, 1.278 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και 883 για λοιπές περιπτώσεις.

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