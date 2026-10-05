Ντόναλντ Τραμπ: Οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται όταν ανατινάσσονται ρωσικά διυλιστήρια

Σε νέα του παρέμβαση ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται όταν ανατινάσσονται ρωσικά διυλιστήρια.

Με ανάρτησή του στα truth social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι: «Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ, καθώς τεράστιες ποσότητες βαρελιού βγαίνουν τώρα στην αγορά σε σχεδόν καθημερινή βάση, αλλά η λέξη ‘Διυλιστήρια’, όπου τα ρωσικά ανατινάσσονται από την Ουκρανία και τα δικά μας κλείνονται, σε Πολιτείες των Δημοκρατικών, όπως η Καλιφόρνια, από τους ‘Dumocrats’».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει αναφορά στους Δημοκρατικούς με ένα προσβλητικό λογοπαίγνιο, καθώς η λέξη «dumb», σημαίνει «ηλίθιος», οπότε παρομοιάζει το αντίπαλο κόμμα ως ηλίθιους.

Να σημειωθεί ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων, βενζίνης και ντίζελ, είναι ένας σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα κληθούν στις 3 Νοεμβρίου να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές. Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Αντίθετα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, και κυρίως στην πρωτεύουσα Κίεβο.