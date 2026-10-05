Ντόναλντ Τραμπ: Οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται όταν ανατινάσσονται ρωσικά διυλιστήρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και του κλεισίματος αμερικανικών διυλιστηρίων σε Πολιτείες των Δημοκρατικών. Συνέδεσε την αύξηση των τιμών των καυσίμων με τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών, ενώ επέκρινε τους Δημοκρατικούς χρησιμοποιώντας προσβλητικό λογοπαίγνιο.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται όταν ανατινάσσονται ρωσικά διυλιστήρια.
  • Με ανάρτησή του στα truth social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης… είναι η λέξη ‘Διυλιστήρια’, όπου τα ρωσικά ανατινάσσονται από την Ουκρανία και τα δικά μας κλείνονται, σε Πολιτείες των Δημοκρατικών, όπως η Καλιφόρνια, από τους ‘Dumocrats’».
  • Η αύξηση των τιμών των καυσίμων είναι ένας σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, χωρίς να έχει σχολιάσει τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

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Σε νέα του παρέμβαση ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται όταν ανατινάσσονται ρωσικά διυλιστήρια.

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Με ανάρτησή του στα truth social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι: «Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ, καθώς τεράστιες ποσότητες βαρελιού βγαίνουν τώρα στην αγορά σε σχεδόν καθημερινή βάση, αλλά η λέξη ‘Διυλιστήρια’, όπου τα ρωσικά ανατινάσσονται από την Ουκρανία και τα δικά μας κλείνονται, σε Πολιτείες των Δημοκρατικών, όπως η Καλιφόρνια, από τους ‘Dumocrats’».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει αναφορά στους Δημοκρατικούς με ένα προσβλητικό λογοπαίγνιο, καθώς η λέξη «dumb», σημαίνει «ηλίθιος», οπότε παρομοιάζει το αντίπαλο κόμμα ως ηλίθιους.

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Να σημειωθεί ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων, βενζίνης και ντίζελ, είναι ένας σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα κληθούν στις 3 Νοεμβρίου να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές. Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Αντίθετα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, και κυρίως στην πρωτεύουσα Κίεβο.

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