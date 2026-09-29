Ντόναλντ Τραμπ: Διαψεύδει ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους προσέφερα ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, απορρίπτοντας τις σχετικές πληροφορίες.

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Η τοποθέτησή του ακολούθησε δημοσίευμα του Axios, το οποίο ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν διατεθειμένος να προσφέρει ελάφρυνση των κυρώσεων και πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα προχωρούσε σε παραχωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.