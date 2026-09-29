Βουλή: Με νομοσχέδιο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα φτιαχτεί το “gov.gr.wallet” στην Κύπρο

Στην ολομέλεια εισέρχεται αύριο (29/9) το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου σε θέματα ψηφιακής λειτουργίας των δυο κρατών, προκειμένου η Μεγαλόνησος να αποκτήσει και αυτή υπηρεσίες του gov.gr.wallet. Νωρίτερα σήμερα κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με θετική ψήφο να παρέχει η ΝΔ. Καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο στην Ολομέλεια, μετά και τις σχετικές απαντήσεις που ζήτησαν να λάβουν σε επιμέρους ερωτήματα που έθεσαν.

Το νομοσχέδιο αφορά στη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εστιάζει στις ψηφιακές υποδομές, την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην πράξη από τους πολίτες των δύο χωρών, όπως τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμετζόπουλος κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή.

Ο Χρήστος Δερμετζόπουλος επισήμανε ότι η Κύρωση αυτού του πρωτοκόλλου δεν είναι κάποιο νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, αλλά πρόκειται για την τροποποίηση της υπάρχουσας που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2024, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες στην ανάπτυξη του συστήματος gov.gr Wallet.

«Η Ελλάδα για τις υπηρεσίες αυτές θα εισπράξει επιπλέον 500.000 ευρώ από το αρχικό ποσό του 1, 5 εκατ. ευρώ που είχε συμφωνηθεί με την Κυπριακή Δημοκρατία», εξήγησε ο Χρήστος Δερμετζόπουλος. «Οι πρόσθετες υπηρεσίες αφορούν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια σε αθλητικούς χώρους καθώς και της ηλεκτρονικής επιβεβαίωση ηλικίας μέσω του Wallet, που έχει αναπτύξει η χώρα μας», τόνισε. «Ο στόχος της συνεργασίας αυτής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι ξεκάθαρος», είπε ο ανέφερε ο υφυπουργός. «Το Κυπριακό ‘ψηφιακό πορτοφόλι’ να αποκτήσει τις ίδιες δυνατότητες, αλλά και το επίπεδο λειτουργικότητας με το ελληνικό», υπογράμμισε ο Χρήστος Δερμετζόπουλος.

«Η Ελλάδα να παρέχει την τεχνογνωσία ‘gov.gr wallet’ και η Κύπρος να παράσχει στην χώρα μας την εμπειρία που έχει αναπτύξει γύρω από το σύστημα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, προκειμένου οι δύο αυτές ψηφιακές υποδομές να μπορούν σταδιακά να επικοινωνούν μεταξύ τους και να δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες για τους πολίτες των δύο χωρών», εξήγησε ο Χρήστος Δερμετζόπουλος.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισήμανε ότι «η παρούσα Κύρωση του Πρωτοκόλλου δεν επιφέρει καμία πρόσθετη δαπάνη στον ελληνικό προϋπολογισμό. Η κύρια Σύμβαση θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026 και αμέσως μετά θα ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για την ενίσχυση των υπηρεσιών που ζητούνται». Σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της συνεργασίας ο Χρήστος Δερμετζόπουλος είπε ότι «η Σύμβαση, παρακολουθείται στενά με συγκεκριμένο έλεγχο των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει οριστεί από την αναθέτουσα Αρχή, την Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο υφυπουργός απαντώντας στο θέμα της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων που θα συγκεντρώνονται είπε: «δεν διακινούνται δεδομένα, ουσιαστικά απλά αυτό που γίνεται είναι μια επαλήθευση των ψηφιακών εγγράφων».

Οι θέσεις των κομμάτων

Η εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, από την πλευρά της τόνισε ότι η μεταφορά της ελληνικής τεχνογνωσίας μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας δεν είναι πλέον ουραγός, αλλά πρωτοπόρος και εξαγωγέας ψηφιακών λύσεων και καλών πρακτικών στο διεθνές και ευρωπαϊκό στερέωμα».

ΠΑΣΟΚ: «Να είναι σαφείς οι κανόνες διασφάλισης των Προσωπικών Δεδομένων»

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας, από την δική του πλευρά ανέφερε πως «η συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι ασφαλώς θετική», αλλά σημείωσε πως «θα πρέπει να υπάρξει και ένας ουσιαστικός έλεγχος», όπως «ποια συγκεκριμένα παραδοτέα θα δοθούν; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και με ποια αντικειμενικά κριτήρια θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του δημοσίου οφέλους». Επίσης, ζήτησε να πληροφορηθεί σε ποιο επίπεδο είναι η διαλειτουργικότητα των δύο ψηφιακών πορτοφολιών (Ελλάδας και Κύπρου αντίστοιχα) που ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία από τον Μάϊο 2025. Επισήμανε πως «όταν ψηφιακές εφαρμογές διαφορετικών κρατών επικοινωνούν μεταξύ τους, οι κανόνες διασφάλισης των Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς για το ποιοι φορείς έχουν πρόσβαση, ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ποιες φυσικά είναι οι εγγυήσεις κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζονται».

ΚΚΕ: «Ψηφιοποίηση του κράτους προς όφελος μονοπωλίων»

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά ανέφερε ότι και «το νομοσχέδιο αυτό εντάσσεται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό κράτος που στόχος του δεν είναι η διευκόλυνση των εργαζομένων, αλλά είναι η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και εργαζομένων, δηλαδή οι τέσσερις αρχές του Μάαστριχτ». «Μια πολιτική που θέλει το Κράτος να γίνεται όλο και πιο φιλικό και πιο αποτελεσματικό για μια μειοψηφία, για μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων», υπογράμμισε η Αφροδίτη Κτενά. «Το Πρωτόκολλο αυτό, όπως και το αρχικό Μνημόνιο, έχουν στόχο την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, που είναι ενταγμένο και στην Ψηφιακή Ψηφίδα 2030, που είναι ξεκάθαρο ότι υπηρετεί την ψηφιοποίηση του κράτους, προς όφελος μονοπωλιακών ομίλων τεχνολογίας, τραπεζών και τηλεπικοινωνιών», υπογράμμισε. «Εκτιμούμε ότι η διασύνδεση όλων των ψηφιακών πορτοφολιών προωθεί το ψηφιακό φακέλωμα και τον έλεγχο των πολιτών και τον αποκλεισμό τους από κοινωνικές παροχές και συνολικά τον έλεγχο της πολιτικής τους δραστηριότητας», κατέληξε η αγορήτρια του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά.

Ελληνική Λύση: «Στηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου»

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Γραμμένος επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια και ζήτησε απαντήσεις σε πέντε ερωτήματα που τα παρέθεσε ως εξής: «Για το ποια ακριβώς δεδομένα του Έλληνα και του Κύπριου πολίτη θα μπορούν να διαβιβάζονται από τη μία εφαρμογή στην άλλη; Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά; Που θα αποθηκεύονται όλα αυτά; Για πόσο χρονικό διάστημα αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται; Και ποιες είναι οι συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι η πρόσβαση θα περιορίζεται αποκλειστικά στον απολύτως αναγκαίο σκοπό;». «Εμείς, ως Ελληνική Λύση θέλουμε και στηρίζουμε ασφαλώς κάθε ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου», υπογράμμισε ο Βασίλης Γραμμένος. «Αυτό όμως δεν θα πρέπει απαραίτητα να σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνούμε εν λευκώ σε κάθε ρύθμιση που εισάγεται στο όνομα του ψηφιακού μετασχηματισμού ή της ψηφιακής μετάβασης ή της συνεργασίας και της οποιασδήποτε μεταρρύθμισης», επισήμανε ο Βασίλης Γραμμένος.

ΣΥΡΙΖΑ: Κρίσιμο το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας

Η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα ανέφερε: «Έχουμε χαρακτηρίσει την συμφωνία αυτή ως ένα θετικό βήμα, ταυτόχρονα, όμως, έχουμε επισημάνει την ανάγκη να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της υλοποίησης, της διαχείρισης των πόρων και κυρίως των υποδομών, που θα στηρίξουν στην πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό». Η ίδια αναρωτήθηκε τι ακριβώς δικαιολογεί αυτή την πρόσθετη χρηματοδοτική υποχρέωση των 500.000 ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία που γίνεται με την Κύρωση αυτού του Πρωτοκόλλου. Η βουλευτής ζήτησε πληροφόρηση για το τι έχει ήδη ολοκληρωθεί από την αρχική Σύμβαση και τι απομένει να γίνει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα.

Η Έλενα Ακρίτα χαρακτήρισε «κρίσιμο ζήτημα» αυτό της κυβερνοασφάλειας, το οποίο, όπως είπε «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια τεχνική, δευτερεύουσας σημασίας, υποσημείωση, αλλά να βρίσκεται στην πυρήνα της ίδιας της συνεργασίας». Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «η κυπριακή πλευρά έχει δρομολογήσει ένα νέο, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, έργο για το digital citizen 2.0, που περιλαμβάνει αναβάθμιση, συντήρηση, υποστήριξη εφαρμογής και ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού». «Θα πρέπει να ξέρουμε με σαφήνεια πού ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας ελληνοκυπριακής συνεργασίας και πού αρχίζει η επόμενη φάση, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε επικάλυψη στο φυσικό αντικείμενο ή στη χρηματοδότηση», υπογράμμισε η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Νίκη: Εγείρονται ζητήματα για τα μεγάλα κενά ασφάλειας

Ο αγορητής της Νίκης, Γιώργος Ρούντας επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί αύριο στην Ολομέλεια ανέφερε για την αύξηση αυτών των 500.000 ευρώ που θα καταβάλει η Κύπρος στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια οικονομοτεχνική τεκμηρίωση, ούτε μέσα και στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. «Δεν αναφέρονται ποιες θα είναι οι νέες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα θολό πλαίσιο λογοδοσίας σε ότι αφορά στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Γιώργος Ρούντας. Επισήμανε, λοιπόν, πως « η πάγια θέση της ‘ΝΙΚΗΣ’ σε ό,τι αφορά στα ζητήματα ψηφιακού ολοκληρωτισμού, προσωπικό αριθμού και του Wallet, είναι τα μεγάλα κενά ασφάλειας που υπάρχουν».

Πλεύση Ελευθερίας: «Υπάρχει τεράστιο θέμα αδιαφάνειας»

Η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσσου επιφυλασσόμενη για την Ολομέλεια ανέφερε ότι με αυτό το πρωτόκολλο δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα αδιαφάνειας. Αναρωτήθηκε με βάση ποια κριτήρια και ποια μελέτη έγινε αυτή η αναβάθμιση του έργου κι γιατί απαιτείται αυτή η αύξηση αυτού του οικονομικού ανταλλάγματος από 1,5 σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Ζήτησε να πληροφορηθεί ποιος θα είναι ανάδοχος αυτού του έργου. «Με ποια διαδικασία θα επιλεγεί; Ποια ακριβώς παραδοτέα θα προβλεφθούν και ποιος θα πιστοποιήσει την ολοκλήρωσή τους; Ποιοι είναι οι μετρήσιμη δείκτες που θα μπορεί η Βουλή να ελέγξει και μετά την ολοκλήρωση του έργου, αν αυτό το έργο έχει πετύχει τον σκοπό του;», ρώτησε η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσσου θέτοντας ζήτημα κυβερνοασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.