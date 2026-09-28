Γαλλία: Φρίκη στην Τουλούζη – 93χρονη βρέθηκε νεκρή και γυμνή με άνδρα πάνω της

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Βαθιά θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί στην Τουλούζη ο θάνατος της 93χρονης Μαρί-Λουίζ, μιας κατάκοιτης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή και γυμνή μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της, με έναν επίσης γυμνό άνδρα να βρίσκεται πάνω της. Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου και είναι ύποπτος για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση της ηλικιωμένης.

Η 93χρονη, την οποία ορισμένοι στη γειτονιά αποκαλούσαν Ζιλιέτ, ζούσε επί χρόνια στην οδό Μπιό, στην περιοχή Μινίμ της Τουλούζης. Λόγω αναπηρίας ήταν κατάκοιτη επί μήνες και δεν μπορούσε να μετακινηθεί, με τους γείτονές της να περιγράφουν πως ήταν εντελώς ανυπεράσπιστη απέναντι στον άνδρα που εισέβαλε στο σπίτι της το απόγευμα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το actu Toulouse.

«Ήταν ανυπεράσπιστη», είπαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ήταν τελικά εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία όταν άκουσαν κραυγές να έρχονται από το σπίτι.

Κραυγές, βρισιές και ήχοι από χτυπήματα

Οι πρώτες φωνές ακούστηκαν περίπου στις 17:00. Ένα ζευγάρι γειτόνων πίστεψε αρχικά ότι κάποιος είχε εισβάλει στον πίσω κήπο, καθώς ο θόρυβος ακουγόταν τόσο καθαρά ώστε θεωρούσαν ότι προερχόταν από πολύ κοντά.

«Ακούγαμε κραυγές, βρισιές και μετά ήχους από χτυπήματα. Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τι συνέβαινε», περιέγραψε ένας από τους γείτονες.

Ο άνδρας φέρεται να είχε παραβιάσει την είσοδο του σπιτιού και στη συνέχεια να κλείδωσε την πόρτα πίσω του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, δεν μπορούσαν να μπουν ακόμη και με τα εφεδρικά κλειδιά που τους έδωσαν οι γείτονες.

Στο μεταξύ οι φωνές είχαν σταματήσει. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, αποφάσισαν να ελέγξουν το σπίτι από την πίσω πλευρά και κατάφεραν να μπουν από τη γυάλινη πόρτα.

Αίματα στο υπνοδωμάτιο – Η 93χρονη βρέθηκε στο μπάνιο

Στο ισόγειο δεν βρήκαν κανέναν. Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο, είδαν φως στο υπνοδωμάτιο της Μαρί-Λουίζ και άνοιξαν την πόρτα. Στο εσωτερικό υπήρχε μεγάλη ποσότητα αίματος στο πάτωμα και πάνω στο στρώμα, όμως η ηλικιωμένη δεν βρισκόταν εκεί.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν στη συνέχεια την πόρτα του μπάνιου και αντίκρισαν την 93χρονη γυμνή, πεσμένη στο πάτωμα. Πάνω της βρισκόταν ο ύποπτος, επίσης γυμνός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης και έντονου αποπροσανατολισμού. Αντιστάθηκε για αρκετή ώρα στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας έναν από αυτούς στον αγκώνα, πριν τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Σουδανός υπήκοος, άστεγος και γνωστός στις Αρχές

Ο ύποπτος περιγράφεται ως άνδρας ηλικίας 33 έως 34 ετών, σουδανικής υπηκοότητας και άστεγος. Ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται, είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για κλοπές αλλά και αδικήματα που σχετίζονται με βία με όπλο, ενώ είχε συλληφθεί στην Τουλούζη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι ερευνητές της Υπηρεσίας Οργανωμένου και Εξειδικευμένου Εγκλήματος της Τουλούζης τον ανακρίνουν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο άνδρας θεωρείται ύποπτος ότι εξανάγκασε την 93χρονη σε σεξουαλικές πράξεις και τη χτύπησε, ενώ έχει ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Η νεκροψία αναμένεται να δείξει τι ακριβώς συνέβη

Η νεκροψία στη σορό της Μαρί-Λουίζ αναμένεται να αποσαφηνίσει την ακριβή αιτία του θανάτου της, αλλά και τη φύση της κακοποίησης που υπέστη. Οι γείτονές της παραμένουν συγκλονισμένοι από το γεγονός ότι ένα τόσο βίαιο περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε μια σειρά κατοικιών όπου ζουν οικογένειες και πολλοί ηλικιωμένοι, ανάμεσά τους αρκετές γυναίκες που μένουν μόνες.

«Όταν συμβαίνει στη δική σου γειτονιά, σε κάποιον που γνωρίζεις… είναι φρικτό», είπε μία κάτοικος.

Μία φίλη της 93χρονης συνόψισε το σοκ της γειτονιάς με λίγες λέξεις: «Ήταν ήδη ανάπηρη. Δεν χρειαζόταν να τελειώσει έτσι η ζωή της».

Έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης, οι κάτοικοι άρχισαν να αφήνουν αυθόρμητα λουλούδια στη μνήμη της, ενώ οι σκέψεις τους στρέφονται στα παιδιά και τα εγγόνια της.