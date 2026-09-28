Ιράν: Δεν επιτρέπεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ – Διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη για νέες διαπραγματεύσεις

Την ώρα που ο Χαμπιμπολάχ Σαγιάρι, υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ιράν ανακοινώνει ότι δεν επιτρέπεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, στη Νέα Υόρκη το Κατάρ ανακοινώνει ότι επιχειρεί να πείσει το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου το Ιράν με τις ΗΠΑ, προκειμένου να επέλθει ισορροπία και να ανοίξει εκ νέου ο δίαυλος για την ναυσιπλοία.

«Κινούμαστε με πλήρη ισχύ στον Βόρειο Ομανικό Κόλπο και ανατολικά του Στενού του Ορμούζ και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να επιχειρήσει τη διέλευση», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ιράν, Χαμπιμπολάχ Σαγιάρι. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι «το ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ και ο Βόρειος Ινδικός Ωκεανός βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν».

Στη Νέα Υόρκη, όπου έχει παραμείνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να έχει επαφές με διαμεσολαβητές του Κατάρ, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην τροποποίηση της εκδοχής της πρότασης επτά ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο επτά ημερών του Ιράν προβλέπει τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στο Ιράν και τον Λίβανο, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τερματισμό των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιζητά μια γρήγορη συμφωνία λόγω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης που δέχεται. Ωστόσο, χθες Κυριακή δήλωσε επίσης στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι αναμένει από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να προχωρήσουν σε περαιτέρω συνομιλίες εντός της εβδομάδας