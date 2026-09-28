Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Οι ΗΠΑ θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή μετά τα “οδυνηρά πλήγματα” που τους επέφερε η Τεχεράνη»

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εντέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν «οδυνηρά πλήγματα» στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός ηγέτης, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του, τον περασμένο Μάρτιο, έκανε αυτή τη δήλωση με μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Σήμερα, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα από τους γενναίους μαχητές και τους φύλακες των Στενών του Ορμούζ, (οι εχθροί) δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική Θάλασσα», αναφέρει σε αυτό το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η ημέρα που και η Αραβική Θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους», συνέχισε.

Τα πλοία που θέλουν να προσεγγίσουν τις ιρανικές ακτές και το Ορμούζ διαπλέουν αναγκαστικά την Αραβική Θάλασσα, που εκτείνεται από την Αραβική Χερσόνησο μέχρι την Ινδία ανατολικότερα.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ διεκδικούν τον έλεγχο του Ορμούζ επειδή το στενό αυτό αποτελεί μια στρατηγική θαλάσσια οδό: πριν από τον πόλεμο διερχόταν από εκεί το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων. Η Τεχεράνη έκλεισε το Ορμούζ αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, ένα γεγονός που εκτίναξε την τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.