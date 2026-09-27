Τραμπ προς Ιράν: Περιμένω περισσότερες διαπραγματεύσεις – Το έχουν τραβήξει στα άκρα

Την προσδοκία του να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αυτή την εβδομάδα εξέφρασε νωρίτερα σήμερα (27/9) ο Ντόναλντ Τραμπ γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά «το έχουν τραβήξει στα άκρα». Πρόκειται για δήλωση που έρχεται ως απάντηση στο μήνυμα του Αμπάς Αραγτσί, που επέμεινε στις θέσεις του Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ.

«Περιμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν [αυτή την εβδομάδα]. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω να κάνω εγώ. Είναι αυτό που μπορεί να είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο. Το έχουν τραβήξει στα άκρα. Υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο ειδησεογραφικό δίκτυο «Axios».

Οι όροι του Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Είχε προηγηθεί η μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί που διεμήνυε στην Ουάσιγκτον ότι: «Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξει το Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς. Μόνο μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγμάτευσης θα μας βγάλει από το αδιέξοδο».

«Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ, εάν γίνουν κάποια πράγματα από τις ΗΠΑ και αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούρια, δεν προέρχονται από το πουθενά», είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας», είπε ο Αμπάς Αράγτσι. «Αν ρωτάτε εμάς, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε πίσω στη διπλωματία. Αλλά προσπαθώ ακόμη με διπλωματικά μέσα επειδή νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να χάσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία για ειρήνη. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον μας», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μεταβίβασε μέσω των Καταριανών διαπραγματευτών μια ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την απέρριψε χθες, Σάββατο (26/9), ισχυριζόμενος ότι «οι Ιρανοί ζητούν τώρα μια συμφωνία επειδή ηττώνται». Επανήλθε, μάλιστα, στο ζήτημα υποστηρίζοντας ότι οι όροι που θέτει το Ιράν δεν βρίσκουν σύμφωνες τις ΗΠΑ.

Επιμένουν οι ΗΠΑ στις κυρώσεις κατά του Ιράν

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC χαρακτήρισε «κυνική» την πρόταση της Τεχεράνης. Η ιρανική ηγεσία γνώριζε ότι το περιεχόμενο της πρότασης ήταν «απαράδεκτο» για την Ουάσιγκτον, δήλωσε, αναφερόμενος «στην άρση του αποκλεισμού και των διεθνών κυρώσεων και την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια (δολάρια) πόρων».

Σύμφωνα με τον Μάικ Γουόλτς, η απόρριψη της πρότασης από τον Τραμπ ήταν μια «λογική» εξέλιξη, αφού «ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί εδώ και πολλούς μήνες με το Ιράν». «Για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, οι Ιρανοί ηγέτες μπορούν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών», επανέλαβε ο Μάικ Γουόλτς. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός» σε μια συμφωνία, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Αμερικανός διπλωμάτης.